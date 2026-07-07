Jechali na rauszu, bez licencji i prawa jazdy. Co wykazały kontrole „taksówek”?

RMF24

Warszawskie „taksówki” zostały ponownie skontrolowane przez miejskie służby. W pierwszej połowie 2026 roku sprawdzono niemal 2 tys. pojazdów, a w ponad 400 przypadkach wykryto nieprawidłowości. Kontrolerzy ujawnili m.in. kierowców bez licencji, bez uprawnień do kierowania, z fałszywymi dokumentami oraz osoby prowadzące pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Warszawskie służby po raz kolejny sprawdziły legalność przewozów taksówkowych. W pierwszej połowie 2026 roku przeprowadzono 1928 kontroli. W 434 przypadkach wykryto nieprawidłowości - wśród nich brak licencji, jazdę bez uprawnień, fałszywe dokumenty, a także przypadki prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Kontrole prowadziło miasto wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawdzano zarówno kierowców, jak i przewoźników świadczących usługi taksówkami oraz samochodami osobowymi.

„Taksówkarze” bez licencji, badań i prawa jazdy. Co wykazały kontrole?

Najczęściej stwierdzane naruszenia dotyczyły braku wymaganych dokumentów i łamania przepisów. Jak wynika z danych miasta:

10 kierowców nie posiadało licencji,

71 kierowców nie miało przy sobie wypisu z licencji,

10 osób nie posiadało wymaganych badań lekarskich i psychologicznych,

159 kierowców naruszyło przepisy prawa miejscowego,

74 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania,

36 osobom zatrzymano prawa jazdy,

13 kierowców posłużyło się fałszywym prawem jazdy.

Kontrolerzy ujawnili także przypadki kierowców poszukiwanych, osób przebywających w Polsce nielegalnie oraz sytuacje, w których przewóz zlecano osobom bez odpowiednich uprawnień.

Podczas kontroli wykryto również uchybienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wydawaniem dokumentów. Stwierdzono m.in. brak kasy fiskalnej, niewydanie paragonów oraz przypadek wystawienia dokumentu na nieistniejącą firmę.

Jak rozpoznać legalną taksówkę w Warszawie?

Miasto przypomina pasażerom, aby przed rozpoczęciem kursu zwracali uwagę na oznaczenia pojazdu. Licencjonowana warszawska taksówka powinna mieć lampę dachową z napisem „TAXI” oraz oznaczenia na przednich drzwiach - żółto-czerwony pas w barwach Warszawy, numer boczny pojazdu i herb miasta.

Po zakończeniu przejazdu kierowca ma obowiązek wydać paragon fiskalny zawierający m.in. numer boczny oraz numer rejestracyjny taksówki. Dokument warto zachować, ponieważ może być podstawą do złożenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń.

W przypadku podejrzenia nieprawidłowości pasażerowie mogą zgłosić sprawę do Urzędu m.st. Warszawy, także za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.