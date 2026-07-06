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Przyczyna awarii metra M1 w Warszawie. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (07:28)

Awaria urządzeń sterujących na stacji Politechnika spowodowała w poniedziałek paraliż metra na linii M1 w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM Igor Skrzypek. Utrudnienia w kursowaniu pociągów już się zakończyły. Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Przyczyna awarii metra M1 w Warszawie. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu
Awaria metra M1 w Warszawie /Shutterstock
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Z ruchu wyłączonych było pięć stacji: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Jednocześnie ZTM uruchomił zastępczą linię autobusową i tramwajową.

Przyczyna awarii metra w Warszawie

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, przyczyną była awaria urządzeń sterujących. Po godz. 8 zakończyły się utrudnienia w kursowaniu pociągów.
 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Warszawa metro

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