Ponad tysiąc osób czeka w kolejce, by otrzymać numer PESEL na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam od godz. 8 działa nowe, największe w Polsce centrum nadawania takich numerów uchodźcom z Ukrainy.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Dzisiaj PESEL w punkcie na Stadionie Narodowym ma otrzymać co najmniej około tysiąca osób. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, jest 60 stanowisk. Przy każdym z nich w ciągu godziny numer nadawany jest co najmniej 2 osobom. Dzisiaj cała akcja potrwa do godziny 16.

Punkt na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie działać również jutro od 8 do 16.

"Znajduje się on we wschodniej części PGE Narodowego w pobliżu recepcji głównej. Za organizację punktu odpowiadają rząd RP i samorząd warszawski. Funkcję koordynatora placówki pełni miasto stołeczne Warszawa, za kwestie techniczne i przygotowanie stanowisk odpowiada rząd" - przekazał w komunikacie Urząd m.st. Warszawy.

"Takich punktów w przyszłości ma być więcej" - podał stołeczny ratusz.

Wejście do punktu nadawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym odbywa się bramami numer 1, 2, 3, 10 i 11. Dla osób z niepełnosprawnościami przygotowano wejście przez bramę numer 1. "Bezpłatny parking ogólnodostępny znajduje się na błoniach PGE Narodowego naprzeciwko wejścia bramą numer 1" - zaznaczył ratusz.

Numer PESEL na Stadionie Narodowym otrzymują osoby, które bezpośrednio przeszły granicę z Ukrainy do Polski od 24 lutego. "Do wniosku należy dołączyć m.in.: wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę, dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego - do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości oraz fotografię spełniającą określone parametry" - wyliczył stołeczny ratusz.

Szczegóły dotyczące działalności punktu na Stadionie Narodowym można uzyskać w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa pod numerem telefonu 19 115.

W piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że od początku działania systemu rejestracji - od środy do godz. 15 w piątek - numer PESEL otrzymało 123 tys. uchodźców z Ukrainy, a tylko w piątek do godz. 15 taki numer otrzymało 41 tys. uchodźców.

Najwięcej osób ma wyrabiane numery PESEL w Warszawie. To jest ponad tysiąc osób dziennie - powiedział. Dodał, że w innych dużych miejscowościach, jak Wrocław i Kraków wydawanych jest kilkaset numerów PESEL.