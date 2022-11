W Warszawie rozpoczął się Marsz Niepodległości, tegoroczne hasło to "Silny Naród - Wielka Polska". Wielu uczestników trzyma w rękach sztandary w barwach narodowych. Samo rondo Dmowskiego - jak i fragmenty Al. Jerozolimskich oraz ul. Marszałkowskiej - jest zagrodzone metalowymi zaporami.

Uczestnicy Marszu Niepodległości na rondzie Dmowskiego w Warszawie. / Rafał Guz / PAP

14:18

Nad rondem Dmowskiego unosi się dym z rac, powiewają biało-czerwone flagi. Pochód z ronda ma wyruszyć około godz. 14.30. Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego manifestacja ma dotrzeć po dwóch godzinach na błonia Stadionu Narodowego. Tam od godz. 17 zaplanowane są koncerty po Marszu Niepodległości. Zakończenie przewidziane jest na godz. 19.

14:10

Na trasie przemarszu są duże siły policji. W pobliżu zaparkowane są wozy policyjne i tzw. polewaczka. Uczestnicy wydarzenia na rondzie Dmowskiego skandują: "nadchodzi Marsz Niepodległości", "Bóg, Honor, Ojczyzna".

/ Rafał Guz / PAP

14:00

Uczestnicy Marszu Niepodległości na rondzie Dmowskiego w Warszawie.

/ Rafał Guz / PAP

/ Rafał Guz / PAP

13:55

"Modląc się o wielką Polskę, odnoszącą się także do wiary katolickiej chcemy, aby ten marsz był spokojny. Modlimy się o to, abyśmy potrafili się zachować jak polscy patrioci, byśmy pracowali dla dobra naszej ojczyzny, a kiedy przyjedzie taka potrzeba, abyśmy także o nią walczyli" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Szef Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz. On także w ręku trzymał różaniec.

13:50

W okolicach Dworca Śródmieście na Alejach Jerozolimskich formuje się Marsz Niepodległości. Wielu uczestników gromadzi się też na pozostałych ulicach dochodzących do ronda Dmowskiego. Mają ze sobą banery i transparenty z hasłami - "Brońcie krzyża", "Polska poddana Chrystusowi" - i z nazwami organizacji, np. "Kluby Gazety Polskiej". Wymarsz planowany jest po godz. 14.

13:40

Zamknięte dla ruchu są al. Jerozolimskie między rondem Waszyngtona a ul. Emilii Plater. Ponadto zamknięte są ulice: al. Jana Pawła II na odc.: rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Rakowiecka, oraz ciągi poprzeczne (z wyłączeniem ronda Czterdziestolatka), ciąg Okopowa - Słomińskiego na odc.: od Powązkowskiej do Pamiętajcie o Ogrodach (wraz z rondem Zgrupowania AK, "Radosław"), Królewska na odc.: od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia, Wybrzeże Szczecińskie od ul. Zwycięzców do ul. Sokolej, pl. Piłsudskiego, Wierzbowa, Moliera i Focha oraz Nowy Świat, na odcinku między ul. Świętokrzyską a pl. Trzech Krzyży.

Na objazdy zostały skierowane tramwaje linii 7, 9, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 33, 35 i 72 oraz autobusy linii 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 131, 146, 147, 151, 157, 158, 160, 162, 166, 167, 174, 175, 178, 180, 185, 190, 200, 222, 409, 500, 503, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525.

ZTM rekomenduje korzystanie z metra oraz pociągów KM, SKM, WKD, które kursują bez utrudnień.

Przeczytaj więcej na ten temat: Ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. Sprawdź utrudnienia

13:35

W Warszawie od rana w rejonie największych utrudnień w ruchu dyżuruje prawie dwudziestu informatorów, którzy udzielają aktualnych informacji odnośnie kursowania komunikacji miejskiej i pomagają odnaleźć właściwy przystanek - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Jest też dużo patroli policji, które dbają o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i przyjeżdżających do stolicy. "Coraz więcej osób można spotkać na warszawskich dworcach. Ruch odbywa się płynnie" - poinformowała stołeczna policja.