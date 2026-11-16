W ruch poszła szklana butelka. Przerażający atak w Warszawie

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22-latek z Warszawy zaatakował na przejściu dla pieszych przechodnia, uderzając go w głowę szklaną butelką po alkoholu. Zaraz potem uciekł. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty karne. Odpowie jeszcze za posiadanie narkotyków. Na razie został objęty dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego.

Brutalny atak na pasach

Policjanci z komisariatu policji Warszawa Nowe Bemowo poinformowali dziś o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło na przejściu dla pieszych w stolicy. Sprawca uderzył w głowę pokrzywdzonego szklaną butelką po alkoholu, czym spowodował u niego obrażenia ciała. Kryminalni z komisariatu ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanego.

22-latek został zatrzymany na terenie hostelu. Podczas przeszukania pomieszczeń, które zajmował, kryminalni znaleźli mefedron. Agresor został doprowadzony do komisariatu.

22-latek odpowie za uszkodzenie ciała

Jak poinformowały służby, podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała na okres powyżej 7 dni, działając publicznie i bez powodu oraz posiadania substancji psychotropowych. Prokurator zdecydowal o objęciu 22-latka dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się oraz zbliżania się do pokrzywdzonego.