W ruch poszła szklana butelka. Przerażający atak w Warszawie

Brutalny atak na pasach
Policjanci z komisariatu policji Warszawa Nowe Bemowo poinformowali dziś o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło na przejściu dla pieszych w stolicy. Sprawca uderzył w głowę pokrzywdzonego szklaną butelką po alkoholu, czym spowodował u niego obrażenia ciała. Kryminalni z komisariatu ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanego.
22-latek został zatrzymany na terenie hostelu. Podczas przeszukania pomieszczeń, które zajmował, kryminalni znaleźli mefedron. Agresor został doprowadzony do komisariatu.
22-latek odpowie za uszkodzenie ciała
Jak poinformowały służby, podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała na okres powyżej 7 dni, działając publicznie i bez powodu oraz posiadania substancji psychotropowych. Prokurator zdecydowal o objęciu 22-latka dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się oraz zbliżania się do pokrzywdzonego.