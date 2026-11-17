RMF24

Mężczyzna, który groził imamowi warszawskiego meczetu, usłyszał poważne zarzuty. Policja podczas przeszukania jego mieszkania natrafiła na kolekcję noży bojowych, granat treningowy oraz wyposażenie taktyczne. Śledczy ujawniają także niepokojące szczegóły dotyczące jego działalności w internecie. Sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi śledztwo w sprawie gróźb kierowanych wobec imama Centrum Kultury Islamskiej w Warszawie. Sprawa rozpoczęła się 11 listopada, kiedy duchowny zgłosił na policję, że otrzymał na komunikatorze WhatsApp wiadomości z groźbami podpalenia meczetu, którym się opiekuje.

Już następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, 35-letniego Krzysztofa P. i przeszukali jego mieszkanie.

Arsenał broni w mieszkaniu

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli nie tylko telefon komórkowy, z którego wysłano groźby, ale również pokaźną kolekcję broni białej i sprzętu taktycznego.

Ujawnili oni i zatrzymali urządzenia elektroniczne, w tym telefon komórkowy, z którego przesłana została do imama wiadomość, a także: kolekcję siedmiu różnych noży, w tym noży bojowych, sześć sztuk noży treningowych, granat treningowy – rozpryskowy, dwie kamizelki taktyczne, pas taktyczny z kaburą, pałkę teleskopową, zestaw – maskę przeciwgazową z wyposażeniem oraz kubotan (rodzaj broni stosowanej do samoobrony wywodzący się ze współczesnej Japonii) - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba.

Śledczy zabezpieczyli również urządzenia elektroniczne, które mogą zawierać dowody na inne przestępstwa.

Groźby i zniewagi w internecie

Analiza zabezpieczonego telefonu wykazała, że Krzysztof P. nie ograniczał się jedynie do gróźb wobec imama. W pamięci urządzenia znaleziono dane świadczące o wyszukiwaniu kobiet polskiego pochodzenia, które związały się z muzułmanami lub zamieszkują w krajach arabskich. Następnie podejrzany przesyłał im wiadomości o charakterze znieważającym i grożącym.

Nadto podejrzanemu zarzucono cztery czyny polegające na kierowaniu gróźb bezprawnych wobec użytkowniczek Facebooka i ich znieważaniu z powodu ich przynależności wyznaniowej – dodał prok. Skiba.

Tłumaczenia podejrzanego

Krzysztof P. przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach tłumaczył, że działał pod wpływem emocji po zamachu w Krakowie.

Wyjaśnił, że wiadomości zawierające opisane treści przesłał pod wpływem emocji wywołanych zamachem w Krakowie. Dodał, że w tamtym momencie poniosły go emocje i złość, i zaczął wypisywać do nieznanych mu osób te wiadomości, podkreślając, że ich wysłania żałuje – przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej.

Mężczyzna podkreślił, że nie zna żadnej osoby wyznającej islam, a w Warszawie był tylko raz, dwa lata temu podczas Marszu Niepodległości. Zapewnił również, że nigdy nie zamierzał realizować swoich gróźb, a cała sytuacja była „wynikiem nerwów i dania upustu emocjom”.

Podejrzany tłumaczył także, że kolekcjonował noże, a noże treningowe służyły mu do ćwiczeń samoobrony. Kamizelki i wyposażenie taktyczne miały być wykorzystywane do zabawy w gry ASG, choć sam broni ASG nie posiadał – miał ją pożyczać od znajomego, którego danych nie chciał ujawnić.

Prokurator, mając wątpliwości co do prawdziwości części wyjaśnień, wnioskował o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku i zastosował dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.