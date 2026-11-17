Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi śledztwo w sprawie gróźb kierowanych wobec imama Centrum Kultury Islamskiej w Warszawie. Sprawa rozpoczęła się 11 listopada, kiedy duchowny zgłosił na policję, że otrzymał na komunikatorze WhatsApp wiadomości z groźbami podpalenia meczetu, którym się opiekuje.
Już następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, 35-letniego Krzysztofa P. i przeszukali jego mieszkanie.
Arsenał broni w mieszkaniu
Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli nie tylko telefon komórkowy, z którego wysłano groźby, ale również pokaźną kolekcję broni białej i sprzętu taktycznego.
Ujawnili oni i zatrzymali urządzenia elektroniczne, w tym telefon komórkowy, z którego przesłana została do imama wiadomość, a także: kolekcję siedmiu różnych noży, w tym noży bojowych, sześć sztuk noży treningowych, granat treningowy – rozpryskowy, dwie kamizelki taktyczne, pas taktyczny z kaburą, pałkę teleskopową, zestaw – maskę przeciwgazową z wyposażeniem oraz kubotan (rodzaj broni stosowanej do samoobrony wywodzący się ze współczesnej Japonii) - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba.
Śledczy zabezpieczyli również urządzenia elektroniczne, które mogą zawierać dowody na inne przestępstwa.
Groźby i zniewagi w internecie
Analiza zabezpieczonego telefonu wykazała, że Krzysztof P. nie ograniczał się jedynie do gróźb wobec imama. W pamięci urządzenia znaleziono dane świadczące o wyszukiwaniu kobiet polskiego pochodzenia, które związały się z muzułmanami lub zamieszkują w krajach arabskich. Następnie podejrzany przesyłał im wiadomości o charakterze znieważającym i grożącym.
Nadto podejrzanemu zarzucono cztery czyny polegające na kierowaniu gróźb bezprawnych wobec użytkowniczek Facebooka i ich znieważaniu z powodu ich przynależności wyznaniowej – dodał prok. Skiba.
Tłumaczenia podejrzanego
Krzysztof P. przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach tłumaczył, że działał pod wpływem emocji po zamachu w Krakowie.
Wyjaśnił, że wiadomości zawierające opisane treści przesłał pod wpływem emocji wywołanych zamachem w Krakowie. Dodał, że w tamtym momencie poniosły go emocje i złość, i zaczął wypisywać do nieznanych mu osób te wiadomości, podkreślając, że ich wysłania żałuje – przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej.
Mężczyzna podkreślił, że nie zna żadnej osoby wyznającej islam, a w Warszawie był tylko raz, dwa lata temu podczas Marszu Niepodległości. Zapewnił również, że nigdy nie zamierzał realizować swoich gróźb, a cała sytuacja była „wynikiem nerwów i dania upustu emocjom”.
Podejrzany tłumaczył także, że kolekcjonował noże, a noże treningowe służyły mu do ćwiczeń samoobrony. Kamizelki i wyposażenie taktyczne miały być wykorzystywane do zabawy w gry ASG, choć sam broni ASG nie posiadał – miał ją pożyczać od znajomego, którego danych nie chciał ujawnić.
Prokurator, mając wątpliwości co do prawdziwości części wyjaśnień, wnioskował o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku i zastosował dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.