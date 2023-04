Rynek używanych samochodów jest w Polsce mocno rozbudowany. Nie brakuje serwisów internetowych, stacjonarnych komisów, handlarzy zajmujących się sprowadzaniem takich pojazdów z zagranicy i ogłoszeń od prywatnych właścicieli. Niestety nie wszyscy są uczciwi. Przy odrobinie szczęścia można oczywiście trafić na godnego zaufania sprzedawcę, który oferuje auto w takim stanie, jak opisał je w ogłoszeniu. To jednak nie jest standard. W związku z tym kupno samochodu z drugiej ręki czasami przypomina grę w ruletkę. Na szczęście wszyscy, którzy chcą mieć pewność, że kupują sprawdzony środek lokomocji, mogą skorzystać z oferty Volvo Selekt.

/ Materiały prasowe

Samochody używane ciągle są popularne w Polsce

W ciągu ostatnich kilku lat liczba kupowanych samochodów używanych w Polsce rośnie. Tempo wzrostu nie zawsze jest stałe. Czasem rynek przypomina huśtawkę, ale według dostępnych informacji ciągle sprzedaje się sporo kilkuletnich aut. Nie wszystkie z nich są w takim stanie, jak deklarują sprzedawcy.

Wiele osób padło ofiarą nieuczciwych pośredników. Nie każdy przyszły właściciel pojazdu zna się na mechanice samochodowej czy blacharce. Właśnie na tym żeruje wielu oszustów. Ich metody trudno rozpoznać, jeżeli nie jest się mechanikiem samochodowym. By ocenić stan używanego samochodu i porównać go z deklarowanym przez sprzedawcę opisem, trzeba wykazać się iście detektywistyczną żyłką. W dodatku warto mieć też chociaż podstawowe pojęcie o mechanice i blacharce samochodowej.

Jak kupić dobry używany samochód?

Często zdarza się, że potencjalny klient ma dosyć mylne wyobrażenie na temat samochodu z drugiej ręki. Stanowczo odrzuca samochody z większym przebiegiem, a szuka okazów, których licznik wskazuje mniejsze wartości. To nie do końca dobre podejście. Często większy przebieg jest prawdziwy, a stan techniczny samochodu przyzwoity. Natomiast mniejszy przebieg może sugerować, że sprzedawca przy nim kombinował. Oczywiście można to zweryfikować. Istnieje baza CEPiK, gdzie można przejrzeć historię wskazanego auta. Tam też pojawiają się wpisy ze stanem licznika spisywanym podczas każdego badania technicznego. Warto też skorzystać z wiedzy autoryzowanego serwisu - tam każda wizyta samochodu na przeglądzie czy naprawie jest odnotowywana.

Przebicie się przez gąszcz danych nie jest proste. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Na przykład każde używane Volvo, które trafia do sprzedaży w ramach programu Volvo Selekt, jest sprawdzane przez zajmujące się tym na co dzień osoby. Klient, który będzie oglądał używane Volvo w salonie dealera, może mieć pewność, że wpisany przebieg samochodu jest prawdziwy. To naprawdę duże ułatwienie i pomoc.

/ Materiały prasowe

By kupić dobry, używany samochód trzeba też przyjrzeć się jego wnętrzu. W ten sposób można z grubsza oszacować jego faktyczny przebieg i stan. Przetarta kierownica, powycierana tapicerka, podrapane plastiki - to jedne z pierwszych oznak, po których poznamy intensywność eksploatacji auta. To, że auto jest w środku niemal idealne, wcale nie znaczy, że jest tak bardzo zadbane. Wnętrze łatwo poddać kosmetycznym poprawkom. Jeżeli w środku pojazdu widać deformacje lub za duże luki na styku paneli z tworzywa, można być pewnym, że ktoś chce nas oszukać.

Przyjrzenie się każdemu zakamarkowi wnętrza wymaga czasu i pewnego motoryzacyjnego obycia. Nie każdy ma możliwość spędzenia na oględzinach auta połowy dnia. Nie każdy też wie, jak dany element powinien wyglądać. Na szczęście specjaliści z programu Volvo Selekt są bardzo drobiazgowi. Każdy samochód, który trafi w ich ręce, zostaje bardzo szczegółowo przebadany pod każdym kątem!

Jedną z pierwszych rzeczy, na które przy kupnie używanego auta powinien patrzeć potencjalny nabywca, jest karoseria. Korozja, przetarty lakier czy wgniecenia powinny być sygnałem alarmowym. Często nieuczciwi sprzedawcy próbują zamaskować je szpachlowaniem i lakierowaniem. By potwierdzić zewnętrzne oględziny, warto mieć ze sobą odpowiednio skalibrowany miernik grubości powłoki lakierniczej. Najlepiej, by pomiar przeprowadził specjalista.

Kupno używanego samochodu to spory stres. Dzięki programom takim jak Volvo Selekt można go wyeliminować. Używane Volvo zakupione u dealera to rozwiązanie, o którym powinien pomyśleć każdy, kto chce kupić sprawdzony samochód. Pewne pochodzenie auta to zresztą niejedyne zalety.

Co to jest Volvo Selekt?

Volvo Selekt to program stworzony przez dealerów szwedzkiego producenta samochodów. Polega on na sprzedawaniu samochodów używanych tej marki przez autoryzowane salony samochodowe. Oferta Volvo Selekt nie ogranicza się tylko do pośrednictwa w sprzedaży. Każdy odsprzedawany w ten sposób pojazd jest starannie przeglądany. Nie ma mowy o nieuczciwych ofertach, drobnym druczku przy umowie czy "haczykach", które świeżo upieczony właściciel może odkryć za kilka lub kilkaset kilometrów.

Nim samochód znajdzie się w ofercie Volvo Selekt, musi zostać dokładnie zbadany przez zaufanych mechaników pracujących dla marki. Każde auto przechodzi wnikliwy test sprawdzający ponad 100 punktów kontrolnych. Pod lupę brane są między innymi podzespoły silnika, układ hamulcowy i zawieszenie. Weryfikowana jest też grubość warstwy lakieru. Dzięki temu używane Volvo od dealera to gwarancja bezpieczeństwa, z którego znany jest producent wywodzący się z okolic Göteborga.

/ Materiały prasowe

Zdarza się, że samochód, który ma docelowo trafić do oferty Volvo Selekt, potrzebuje drobnych napraw. Jeżeli trzeba coś zreperować, zajmuje się tym zaufany sztab mechaników, który na co dzień serwisuje pojazdy szwedzkiej marki. Wykorzystuje się do tego tylko oryginalne części Volvo. Nie ma mowy o zamiennikach i zatajaniu napraw.

Samochody używane Volvo - udokumentowany przebieg i prawdziwa historia pojazdu

Dodatkowo, każdy samochód, który trafia do programu Volvo Selekt, ma przywrócone przez specjalistów ustawienia fabryczne i zaktualizowane oprogramowanie. Takich usług nie świadczą inni, nieautoryzowani przez Volvo, pośrednicy zajmujący się sprzedażą używanych samochodów. Drobiazgowa procedura przeglądu samochodu, który ma być sprzedany dalej, daje klientowi pewność, że kupione przez niego Volvo będzie w idealnym stanie. Potencjalny nabywca nie musi znać się na tajnikach motoryzacji. Doskonały stan samochodu gwarantuje dealer Volvo. Ten sam, który równocześnie sprzedaje modele, które właśnie zjechały z linii produkcyjnej.

/ Materiały prasowe

Poza spojrzeniem pod maskę i w inne zakamarki pojazdu, pracownicy dealera zaangażowani w program Volvo Selekt sprawdzają również jego dokumenty i historię. Przeszukują wewnętrzne systemy szwedzkiego koncernu i korzystają z zewnętrznych systemów monitorujących szkodowość samochodu.

Finansowanie, gwarancja i ubezpieczenie

Samochody z programu Volvo Selekt otrzymują roczną gwarancję i assistance na ten sam okres - tłumaczy Karol Puławski, kierownik do spraw sprzedaży samochodów używanych w salonie Volvo Autogala. Dodatkowo, by klient mógł być pewien, że podjął dobrą decyzję i wybrany pojazd jest tym, którego potrzebował, oferujemy możliwość wymiany samochodu do trzydziestu dni od zakupu i 1500 km przebiegu na używane Volvo w tej samej cenie lub droższe - dodaje.

Korzystając z oferty Volvo Selekt, można liczyć też na atrakcyjne finansowanie, na przykład w leasingu używanych modeli Volvo.

Używane Volvo w Warszawie - jakie modele można znaleźć u dealera?

W ofercie Volvo Selekt znaleźć można różne modele szwedzkiej marki z obecnych i poprzednich generacji. Łączą je dwie cechy. Każdy z pojazdów zakwalifikowanych do tego programu ma nie więcej niż siedem lat. Jego licznik nie może wskazywać też więcej niż 150 000 km przebiegu.

Używane Volvo można kupić od ręki. Potencjalny nabywca nie musi się o nic martwić. Samochód jest przygotowany tak, że wystarczy załatwić formalności, a potem można już śmiało wsiadać i ruszać w trasę.

Volvo Selekt - opcja także dla osób, które chcą sprzedać swój samochód

Jak deklaruje Karol Puławski, osoby zajmujące się odkupywaniem używanego Volvo robią to dokładnie tak, jakby pojazd nabywały dla siebie. Wszystko sprawdzają, analizują i niezwłocznie płacą. Wystarczy jedno spotkanie, by mogli wycenić auto i przygotować ofertę odkupu. Pracownicy programu Volvo Selekt pomogą ze wszystkimi formalnościami. Dzięki ich zaangażowaniu i drobiazgowości oferta używanych Volvo w salonie Autogala w Warszawie jest najlepsza w kraju.

/ Materiały prasowe

Spokój ducha i komfort zyskuje także osoba sprzedająca auto. Nie musi tracić czasu na zamieszczanie ogłoszeń w prasie czy w internecie. Omijają go też spotkania z klientami. Prezentowanie samochodu zajmuje wiele cennych chwil, a czasem i konfrontacja z potencjalnym klientem nie należy do przyjemności. Oddając swoje używane Volvo do dealera w ramach programu Volvo Selekt, jego były właściciel natychmiast otrzymuje odpowiednią sumę pieniędzy i już nie musi martwić się o poszukiwanie klienta. Tym wszystkim zajmą się pracownicy przedstawiciela marki.

Przymierzając się do zakupu samochodu używanego, warto rozeznać rynek. Po przejrzeniu ofert, porównaniu cen i sprzedawców, można podjąć właściwą decyzję. Choć wiele osób kupuje samochód wiele razy w życiu, jest to wciąż podniosłe wydarzenie. Warto się do niego przygotować, by potem przez długi czas wspominać go z radością. Dzięki programowi Volvo Selekt zakup używanego samochodu Volvo przestaje stanowić wyzwanie, a zaczyna być przyjemnością. Podobnie jak sprzedaż swojego używanego Volvo.

To uczciwa oferta zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Cały proces jest przejrzysty, szybki i bezpieczny. Można w nim odnaleźć najważniejsze wartości Grupy Volvo. Należą do nich między innymi sukces klienta, zaufanie, pasja oraz bezpieczeństwo. Wartości Volvo, które reprezentuje także salon Autogala w Warszawie, są proste, a jednocześnie mają fundamentalne znaczenie. Przekona się o tym każdy, kto chce kupić lub sprzedać używane Volvo.