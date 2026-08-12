Uwaga, bakterie w wodzie. Ostrzeżenia dla kilku podwarszawskich miejscowości

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Woda z publicznego wodociągu Lesznowola-Pole (woj. mazowieckie) nie nadaje się obecnie do spożycia - poinformował w środę sanepid w Piasecznie. Można jej używać tylko do spłukiwania toalet.

Woda z wodociągu Lesznowola-Pole nie nadaje się do spożycia (zdjęcie ilustracyjne)

Woda z wodociągu Lesznowola-Pole nie nadaje się do spożycia (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nieprzydatność wody do spożycia stwierdzono po przebadaniu próbki pobranej 6 sierpnia podczas kontroli wewnętrznej wodociągów. Przekroczone zostały dopuszczalne wartości liczby bakterii grupy coli.

Oznacza to, że mieszkańcy korzystający ze wspomnianego wodociągu nie powinni tej wody pić ani wykorzystywać do gotowania, przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw czy naczyń. Nie należy również używać jej do kąpieli, mycia zębów ani przemywania ran. Woda może być obecnie używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Służby sanitarne i wodociągi pracują nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem odpowiedniej jakości wody. W związku z dezynfekcją wodociągu mieszkańcy Podolszyna, Lesznowoli, Janczewic i Nowej Woli mogą dodatkowo odczuwać nieprzyjemny zapach wody.