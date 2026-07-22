UW informuje o wynikach rekrutacji. Które kierunki najpopularniejsze?

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Uniwersytet Warszawski ogłosił 22 lipca wstępne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz część pozostałych kierunków. Tegoroczny nabór przyniósł wysokie zainteresowanie kandydatów – według cząstkowych danych uczelnia odnotowała jeden z najlepszych wyników w swojej historii.

W rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 udział wzięło 37,6 tys. osób, które dokonały i opłaciły łącznie 74,8 tys. rejestracji na studia. Z tej liczby 65,5 tys. opłaconych zgłoszeń dotyczyło studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, natomiast 9,3 tys. – studiów drugiego stopnia.

Najpopularniejsze kierunki

Najwięcej opłaconych rejestracji zgromadziły kierunki związane z ekonomią, zarządzaniem oraz psychologią. Największym zainteresowaniem cieszyły się:

ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3494 rejestracje,

zarządzanie (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3142 rejestracje,

psychologia (studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie) – 2943 rejestracje.

Duża liczba zgłoszeń przełożyła się również na wysoką konkurencję na wielu kierunkach. Najwyższy wskaźnik liczby kandydatów przypadających na jedno miejsce odnotowano na:

kierunku lekarskim – 32,78 osoby na miejsce (1967 opłaconych rejestracji przy limicie 60 miejsc),

(1967 opłaconych rejestracji przy limicie 60 miejsc), Business and Management – 26,23 osoby na miejsce (1049 rejestracji przy limicie 40 miejsc),

kultury Azji i Afryki – japonistyka – 19,12 osoby na miejsce (478 rejestracji przy limicie 25 miejsc).

UW przyciąga tysiące kandydatów

Zdaniem uczelni tegoroczne wyniki potwierdzają wysoką pozycję Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaufanie kandydatów do jego oferty dydaktycznej. Rekordowa liczba rejestracji pokazuje, że kierunki proponowane przez UW odpowiadają zainteresowaniom i oczekiwaniom przyszłych studentów – wskazano w komunikacie.

Ostateczne statystyki rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 zostaną opublikowane po zakończeniu wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego.

Przedstawione dane mają charakter wstępny i cząstkowy.