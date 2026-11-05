Utrudnienia w warszawskim metrze. Kilka stacji zamkniętych

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Warszawiacy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej. W czwartek po południu na pierwszej linii metra doszło do wypadku z udziałem pasażera na stacji Politechnika. Jak informują służby, na miejscu trwa akcja ratunkowa, a cztery stacje zostały zamknięte.

Z powodu wypadku z udziałem pasażera zamknięte są cztery stacje na linii M1: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka i Wierzbno.

Pasażerowie nie mogą korzystać z metra na tym odcinku.

Władze miasta zdecydowały o uruchomieniu zastępczej linii autobusowej, która kursuje pomiędzy Mokotowem a Śródmieściem.

Fot. Warszawski Transport Publiczny

Na stacji Politechnika trwa akcja ratunkowa. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego pasażera nie są na razie znane.

Służby apelują do pasażerów o korzystanie z komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.