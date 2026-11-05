Utrudnienia w warszawskim metrze. Kilka stacji zamkniętych

Z powodu wypadku z udziałem pasażera zamknięte są cztery stacje na linii M1: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka i Wierzbno.
Pasażerowie nie mogą korzystać z metra na tym odcinku.
Władze miasta zdecydowały o uruchomieniu zastępczej linii autobusowej, która kursuje pomiędzy Mokotowem a Śródmieściem.
Na stacji Politechnika trwa akcja ratunkowa. Szczegóły dotyczące stanu poszkodowanego pasażera nie są na razie znane.
Służby apelują do pasażerów o korzystanie z komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.