Utrudnienia w Warszawie. Remonty torowisk i zmiany tras

RMF24

Od najbliższej soboty Warszawiaków czekają kolejne utrudnienia w komunikacji miejskiej. Tramwaje znikną z ulicy Puławskiej na odcinku między pętlami Metro Wilanowska i Wyścigi, a przez weekend nie pojadą także ulicą Zgrupowania AK „Kampinos”.

Kolejne remonty torowisk w stolicy

W Warszawie trwa prawdziwy maraton remontów torowisk. Obecnie prace prowadzone są na Moście Poniatowskiego, Alei Niepodległości, węźle przy kinie Femina oraz na trasie do Winnicy.

Jak informuje stołeczny ratusz, „na początku nowego roku szkolnego tramwaje wrócą na Most Poniatowskiego, a w połowie września – na Al. Niepodległości”.

Puławska bez tramwajów – co się zmieni?

Od soboty (15 sierpnia) rusza remont torowiska na Puławskiej pomiędzy pętlami Metro Wilanowska i Wyścigi. Tramwaje linii 4 i 10 będą kończyć trasę przy stacji metra Wilanowska.

W nocy z piątku na sobotę tramwajarze zwężą o jeden pas jezdnię Puławskiej w stronę Ursynowa – od Alei Wilanowskiej do węzła z Rzymowskiego. Zamknięty zostanie pas przy torowisku, a buspas tymczasowo zniknie.

W pierwszym etapie, od 15 do 23 sierpnia, zamknięty zostanie przejazd w Alei Lotników.

Po zakończeniu prac przy Alei Lotników roboty przeniosą się na skrzyżowanie Puławskiej z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości. Zamknięte będą oba przejazdy przez tory przy Alei Wilanowskiej. Następnie tramwajarze wyremontują tory w miejscu, gdzie przecinają jezdnię Puławskiej w stronę Ursynowa. Na koniec zaplanowano prace przy Strumykowej. Wszystkie prace potrwają do końcówki listopada – przekazał stołeczny ratusz.

Zmiany w komunikacji – objazdy i nowe trasy

W związku z remontami Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w kursowaniu autobusów. Objazdami pojadą linie 189, 193, 317, 401, 402, N01 i N33. Autobusy będą kursować m.in. ulicami Wałbrzyską, Aleją Wilanowską, Modzelewskiego, Marynarską i Wołoską.

Szczegółowe trasy objazdów można sprawdzić na stronie ZTM.

Na przełomie września i października tramwaje mają powrócić do przystanku Al. Lotników.

W jego rejonie zostanie zamontowany tymczasowy rozjazd nakładkowy, który umożliwi zawracanie tramwajów dwukierunkowych obsługujących linie 4 i 10. Do końca remontu – do końca listopada – trasa tramwajowa będzie krótsza wyłącznie tylko o jeden przystanek: Wyścigi – zaznaczył ratusz.

Weekendowe zmiany na Młocinach

To nie koniec utrudnień. W weekend tramwaje nie będą kursowały ulicą Zgrupowania AK „Kampinos” pomiędzy węzłem Młociny a Marymoncką.

Nie pojadą tramwaje linii 2, a linia 6 zostanie skierowana przez Most Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Tarchomin Kościelny. Linia 17 pojedzie do krańca Nowodwory. Dla pasażerów uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-2 na trasie Metro Młociny – Winnica.

Kiedy koniec utrudnień?

Według zapowiedzi ratusza, większość prac zakończy się do końca listopada.

Do tego czasu pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić bieżące komunikaty o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej.