Utrudnienia i zmiany w ruchu w Warszawie. Powodem mecz Polska-Rumunia

RMF24

W piątek, 2 października, na PGE Narodowym w Warszawie polscy piłkarze zmierzą się z Rumunią w ramach Ligi Narodów. Organizatorzy przygotowali dla kibiców szereg udogodnień, w tym bezpłatny transport publiczny, ale zapowiadają także poważne zmiany i utrudnienia w ruchu w okolicach stadionu.

Darmowy transport dla kibiców

W dniu meczu, od godziny 6:00 rano w piątek do 1:00 w nocy z piątku na sobotę, kibice posiadający bilety, zaproszenia lub akredytacje UEFA będą mogli bezpłatnie korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego. Dotyczy to wszystkich autobusów, tramwajów, metra, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągów Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej ZTM.

Bez opłat będzie można również zostawić samochód na parkingach Parkuj i Jedź.

Kibice na PGE Narodowy najwygodniej dojadą metrem linii M2 – do stacji Stadion Narodowy. W pobliżu stadionu zatrzymują się także pociągi SKM oraz Kolei Mazowieckich, a z centrum można dojechać autobusami i tramwajami przez Most Poniatowskiego.

Ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie

W piątek, w godzinach 18:30-20:45, wjazd na Saską Kępę będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów z identyfikatorami SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów komunikacji miejskiej.

Pozostali kierowcy nie będą mogli wjechać na wyznaczone obszary ograniczone ulicami: Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim, a także Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Fot. Infoulice Warszawa

Możliwe dodatkowe zamknięcia ulic

Policja może zdecydować o zamknięciu kolejnych ulic w pobliżu stadionu, takich jak Sokoła, Zamoście czy Zamoyskiego. Wówczas autobusy niektórych linii pojadą objazdami.

Dodatkowe kursy po meczu

Po zakończeniu spotkania uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów i tramwajów, które rozwiozą kibiców w różne części miasta. Więcej pojazdów pojawi się m.in. na liniach 138, 509, 517 oraz tramwajach linii 26.

Metro linii M2 będzie kursować częściej w obu kierunkach.

Możliwe zamknięcie Mostu Poniatowskiego

W przypadku dużego ruchu pieszego po meczu policjanci mogą czasowo zamknąć Aleję Zieleniecką, a także Most Poniatowskiego i wiadukt – od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Wtedy autobusy i tramwaje pojadą wyznaczonymi objazdami, a w miejsce tramwajów kursować będą autobusy zastępcze Z99.

Gdzie szukać informacji?

Aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej można znaleźć w miejskim serwisie infoulice.um.warszawa.pl oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.