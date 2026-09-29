Uszkodzony kabel sparaliżował ruch pociągów na Mazowszu

RMF24

Uszkodzenie kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym podczas prac remontowych w Zielonce sparaliżowało ruch na trasie Warszawa Wileńska - Zielonka. Opóźnionych bądź odwołanych zostało ponad 40 pociągów.

W rejonie nastawni w Zielonce (pow. wołomiński, woj. mazowieckie) firma prowadząca prace remontowe uszkodziła kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W związku z tym ruch pociągów na szlaku Warszawa Wileńska - Zielonka prowadzony jest na podstawie telefonicznego zapowiadania pociągów, bez wykorzystania automatycznych urządzeń sterowania ruchem.

„W wyniku zdarzenia opóźnione zostały 24 pociągi, łącznie na 419 minut. Odwołano również 22 pociągi. Średnie opóźnienie wynosi około 20 minut" - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.

Dodała, że służby techniczne prowadzą prace naprawcze i informują, że usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z Portalu Pasażera - przekazała.