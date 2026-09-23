Ukraińscy samorządowcy przyjadą do Warszawy

RMF24

O tym, czego polskie samorządy mogą nauczyć się od ukraińskich, już w czwartek dyskutować będą uczestnicy konferencji „Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich?” organizowanej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przewodniczącym jej komitetu naukowego jest prof. Robert Gałązkowski, były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Czwartkowa konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządów w warunkach wojny, presji migracyjnej, kryzysów humanitarnych i zagrożeń infrastrukturalnych. Podczas niej zostaną poruszone takie tematy jak m.in. ochrona ludności, ciągłość usług publicznych, komunikacja z mieszkańcami i współpraca ze służbami. Szczególne znaczenie będzie miała przedstawiona w trakcie konferencji perspektywa ukraińskich samorządów, które od 2022 roku funkcjonują w warunkach wojny – zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

W spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele polskich ministerstw obrony narodowej, zdrowia, cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji. Te resorty objęły czwartkową konferencję swoimi patronatami.

Stronę ukraińską reprezentować będzie między innymi Natalia Chornenka, zastępca burmistrza miasta Chersoń i Tetiana Lebedieva, dyrektor generalna Czernihowskiego Obwodowego Szpitala Dziecięcego.

Szczególne znaczenie będzie miała perspektywa ukraińska, oparta na praktycznych doświadczeniach przedstawicieli samorządów, którzy od 2022 roku zarządzają wspólnotami lokalnymi w warunkach wojny. W programie przewidziano prezentację doświadczeń dotyczących m.in. organizacji ewakuacji ludności, relokacji mieszkańców, pomocy humanitarnej, utrzymania podstawowych usług publicznych, ochrony infrastruktury krytycznej, komunikacji kryzysowej oraz współpracy samorządów ze służbami i administracją centralną – podkreślają organizatorzy spotkania.

Akcja CBA. Chodzi o Polską Fundację Narodową Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Taką informację przekazał Jacek Dobrzyński - rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Wciąż można zarejestrować się na czwartkowe spotkanie. Relacje z konferencji usłyszycie w Faktach RMF FM.

Będzie to już kolejne spotkanie poświęcone doświadczeniom ukraińskim. Pierwsze odbyło się w grudniu ubiegłego roku i dotyczyło zmian w systemie ochronie zdrowia w obliczu wojny. Kolejne zorganizowano w kwietniu i poświęcone było funkcji, jaką mają apteki w czasie konfliktu.