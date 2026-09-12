Ukradli sprzęt za 200 tys. zł, planowali kolejny napad. Litwini zatrzymani przez policję

RMF24

Stołeczni policjanci rozbili grupę przestępczą, która na początku sierpnia dokonała brutalnego napadu na salon jednej z sieci telefonii komórkowej w centrum handlowym w Warszawie. Trzech obywateli Litwy miało planować już kolejny napad.

Jeden z zatrzymanych w związku z napadem

Jeden z zatrzymanych w związku z napadem / Policja

W sierpniu zamaskowani mężczyźni wdarli się do centrum handlowego. Wykorzystując siekiery zniszczyli witrynę salonu sieci telekomunikacyjnej i ukradli sprzęt o wartości 207 tys. złotych. Po tym incydencie policjanci namierzyli samochody użyte do ucieczki, a także ustalili dane części uczestników napadu.

Na początku września udało się zatrzymać złodziei. W sumie zatrzymano trzech obywateli Litwy - dwaj z nich to bezpośredni sprawcy napadu. Policja przekazała, że grupa prawdopodobnie przygotowywała się do kolejnego napadu. Wskazuje na to znaleziony przez mundurowych sprzęt - siekiery, łom, gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki.

Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia. Dwóch z nich zostało też tymczasowo aresztowanych.

Śledczy sprawdzają czy grupa jest też odpowiedzialna za inne napady, do których doszło na terenie Polski i Europy.