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Ukradli sprzęt za 200 tys. zł, planowali kolejny napad. Litwini zatrzymani przez policję

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 września (13:06)

Stołeczni policjanci rozbili grupę przestępczą, która na początku sierpnia dokonała brutalnego napadu na salon jednej z sieci telefonii komórkowej w centrum handlowym w Warszawie. Trzech obywateli Litwy miało planować już kolejny napad.

Ukradli sprzęt za 200 tys. zł, planowali kolejny napad. Litwini zatrzymani przez policję
Jeden z zatrzymanych w związku z napadem /Policja

W sierpniu zamaskowani mężczyźni wdarli się do centrum handlowego. Wykorzystując siekiery zniszczyli witrynę salonu sieci telekomunikacyjnej i ukradli sprzęt o wartości 207 tys. złotych. Po tym incydencie policjanci namierzyli samochody użyte do ucieczki, a także ustalili dane części uczestników napadu.

Na początku września udało się zatrzymać złodziei. W sumie zatrzymano trzech obywateli Litwy - dwaj z nich to bezpośredni sprawcy napadu. Policja przekazała, że grupa prawdopodobnie przygotowywała się do kolejnego napadu. Wskazuje na to znaleziony przez mundurowych sprzęt - siekiery, łom, gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki.

Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia. Dwóch z nich zostało też tymczasowo aresztowanych.

Śledczy sprawdzają czy grupa jest też odpowiedzialna za inne napady, do których doszło na terenie Polski i Europy. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: napad
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