Ukradli sprzęt za 200 tys. zł, planowali kolejny napad. Litwini zatrzymani przez policję

W sierpniu zamaskowani mężczyźni wdarli się do centrum handlowego. Wykorzystując siekiery zniszczyli witrynę salonu sieci telekomunikacyjnej i ukradli sprzęt o wartości 207 tys. złotych. Po tym incydencie policjanci namierzyli samochody użyte do ucieczki, a także ustalili dane części uczestników napadu.
Na początku września udało się zatrzymać złodziei. W sumie zatrzymano trzech obywateli Litwy - dwaj z nich to bezpośredni sprawcy napadu. Policja przekazała, że grupa prawdopodobnie przygotowywała się do kolejnego napadu. Wskazuje na to znaleziony przez mundurowych sprzęt - siekiery, łom, gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki.
Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia. Dwóch z nich zostało też tymczasowo aresztowanych.
Śledczy sprawdzają czy grupa jest też odpowiedzialna za inne napady, do których doszło na terenie Polski i Europy.