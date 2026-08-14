Ukradł bukiet z kwiatomatu dla ukochanej. Teraz grozi mu więzienie

RMF24

Niecodzienny cel wybrał sobie złodziej z Płońska (woj. mazowieckie), który postanowił włamać się do… kwiatomatu. Mężczyzna podszedł do urządzenia stojącego przy jednej z głównych ulic miasta i po sforsowaniu drzwi, a następnie rozbiciu szklanych drzwiczek jednej ze skrytek, zabrał bukiet kwiatów o wartości 250 złotych. Później uciekł.

Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Policjanci z Płońska zabezpieczyli nagranie i dokładnie je przeanalizowali. Dzięki temu szybko ustalili, kto stoi za nietypową kradzieżą. Sprawcą okazał się 41-letni mieszkaniec Płońska, dobrze znany lokalnym funkcjonariuszom.

Drogi prezent dla partnerki

Zatrzymany mężczyzna nie krył motywów swojego działania. Jak sam wyjaśnił policjantom, „bukiet ukradł dla swojej partnerki”.

Okazało się jednak, że romantyczny gest będzie go kosztował znacznie więcej niż się spodziewał. Wartość samych kwiatów to 250 zł, ale uszkodzenia kwiatomatu wyceniono na ponad 2300 złotych.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

41-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Za taki czyn grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd.