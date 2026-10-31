Uderzył kobietę, miał przy sobie nóż. Niebezpieczny incydent pod TK

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś w okolicy Trybunału Konstytucyjnego. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który uderzył jedną z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK. Miał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem „Security” – przypominającą kształtem policyjną - informuje warszawska policja.

„Około godziny 11:00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał zasłoniętą kominiarką twarz. Na prośbę o jej odsłonięcie, mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej” – wyjaśniła policja w komunikacie.

Sędzia Piotr Gąciarek o wydarzeniach w TK: To było wstrząsające Czas: 07:23

Mężczyznę zatrzymali zabezpieczający zgromadzenie policjanci.

„Jak się okazało posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem ‘Security’ – przypominającą kształtem policyjną. Funkcjonariusze znaleźli przy nim także narkotyki” - dodano.

Jak poinformowali funkcjonariusze, mężczyzna został już przewieziony do policyjnej jednostki.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zawieszenie prezesa, protesty i szarpanina z prezydentem W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…

Policjanci informują o działaniach

Policja wydała na platformie X oświadczenie, w którym poinformowała, jakie działania podjęli funkcjonariusze podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego.

Policja zastrzegła, że w trakcie działań nie użyto żadnych środków przymusu bezpośredniego. „Nie oznaczało to jednak przyzwolenia na łamanie prawa” – dodano.

Wcześniej informowano, że policjanci zatrzymali cztery osoby. Trzy z nich wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego, przeskakując przez ogrodzenie. Jedna znieważyła funkcjonariusza.