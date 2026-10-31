Uderzył kobietę, miał przy sobie nóż. Niebezpieczny incydent pod TK

„Około godziny 11:00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał zasłoniętą kominiarką twarz. Na prośbę o jej odsłonięcie, mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej” – wyjaśniła policja w komunikacie.
Mężczyznę zatrzymali zabezpieczający zgromadzenie policjanci.
„Jak się okazało posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem ‘Security’ – przypominającą kształtem policyjną. Funkcjonariusze znaleźli przy nim także narkotyki” - dodano.
Jak poinformowali funkcjonariusze, mężczyzna został już przewieziony do policyjnej jednostki.
Policjanci informują o działaniach
Policja wydała na platformie X oświadczenie, w którym poinformowała, jakie działania podjęli funkcjonariusze podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego.
Policja zastrzegła, że w trakcie działań nie użyto żadnych środków przymusu bezpośredniego. „Nie oznaczało to jednak przyzwolenia na łamanie prawa” – dodano.
Wcześniej informowano, że policjanci zatrzymali cztery osoby. Trzy z nich wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego, przeskakując przez ogrodzenie. Jedna znieważyła funkcjonariusza.