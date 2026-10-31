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Uderzył kobietę, miał przy sobie nóż. Niebezpieczny incydent pod TK

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 31 października (14:22)

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś w okolicy Trybunału Konstytucyjnego. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który uderzył jedną z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK. Miał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem „Security” – przypominającą kształtem policyjną - informuje warszawska policja.

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Uderzył kobietę, miał przy sobie nóż. Niebezpieczny incydent pod TK
Protesty przed TK (fot: Piotr Mazur) /RMF FM

„Około godziny 11:00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał zasłoniętą kominiarką twarz. Na prośbę o jej odsłonięcie, mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej” – wyjaśniła policja w komunikacie. 

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Mężczyznę zatrzymali zabezpieczający zgromadzenie policjanci.

„Jak się okazało posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem ‘Security’ – przypominającą kształtem policyjną. Funkcjonariusze znaleźli przy nim także narkotyki” - dodano.

Jak poinformowali funkcjonariusze, mężczyzna został już przewieziony do policyjnej jednostki.

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Policjanci informują o działaniach

Policja wydała na platformie X oświadczenie, w którym poinformowała, jakie działania podjęli funkcjonariusze podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego.

Policja zastrzegła, że w trakcie działań nie użyto żadnych środków przymusu bezpośredniego. „Nie oznaczało to jednak przyzwolenia na łamanie prawa” – dodano.

Wcześniej informowano, że policjanci zatrzymali cztery osoby. Trzy z nich wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego, przeskakując przez ogrodzenie. Jedna znieważyła funkcjonariusza.


Źródło: RMF24
Tagi: Trybunał Konstytucyjny

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