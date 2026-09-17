„Uciekajcie stąd, bo wszystko wybuchnie”. Fałszywy alarm bombowy w szkole w Wilanowie

Do niebezpiecznego incydentu doszło na początku września w jednej z placówek oświatowych w warszawskim Wilanowie. 55-letni mężczyzna pojawił się w szkole i poinformował pracowników o rzekomym zagrożeniu.
"Uciekajcie stąd, bo wszystko wybuchnie…" – miał powiedzieć, po czym opuścił teren budynku.
Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz specjalistów od rozpoznania minersko-pirotechnicznego. W działaniach uczestniczył również pies służbowy wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych. Po dokładnym sprawdzeniu szkoły i jej otoczenia nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów ani substancji.
Intensywne śledztwo i zatrzymanie podejrzanego
Policjanci niezwłocznie zaczęli szukać sprawcy fałszywego alarmu. Po analizie monitoringu i przesłuchaniu świadków udało się ustalić tożsamość podejrzanego, który – jak się okazało – był już osobą poszukiwaną.
55-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu, co jest przestępstwem określonym w art. 224a § 1 Kodeksu karnego.
Jego zachowanie spowodowało konieczność interwencji służb i przeprowadzenia specjalistycznych czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły - informują policjanci.
Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 55-latka tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.
Za wywołanie fałszywego alarmu, skutkującego podjęciem działań przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.