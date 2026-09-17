„Uciekajcie stąd, bo wszystko wybuchnie”. Fałszywy alarm bombowy w szkole w Wilanowie

RMF24

Policjanci z warszawskiego Wilanowa zatrzymali 55-latka podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego w jednej z tamtejszych szkół. Mężczyzna usłyszał zarzut i trafił na trzy miesiące do aresztu.

Sprawca fałszywego alarmu został szybko namierzony i aresztowany

Sprawca fałszywego alarmu został szybko namierzony i aresztowany / Policja

Do niebezpiecznego incydentu doszło na początku września w jednej z placówek oświatowych w warszawskim Wilanowie. 55-letni mężczyzna pojawił się w szkole i poinformował pracowników o rzekomym zagrożeniu.

"Uciekajcie stąd, bo wszystko wybuchnie…" – miał powiedzieć, po czym opuścił teren budynku.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz specjalistów od rozpoznania minersko-pirotechnicznego. W działaniach uczestniczył również pies służbowy wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych. Po dokładnym sprawdzeniu szkoły i jej otoczenia nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów ani substancji.

Intensywne śledztwo i zatrzymanie podejrzanego

Policjanci niezwłocznie zaczęli szukać sprawcy fałszywego alarmu. Po analizie monitoringu i przesłuchaniu świadków udało się ustalić tożsamość podejrzanego, który – jak się okazało – był już osobą poszukiwaną.

55-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu, co jest przestępstwem określonym w art. 224a § 1 Kodeksu karnego.

Jego zachowanie spowodowało konieczność interwencji służb i przeprowadzenia specjalistycznych czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły - informują policjanci.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 55-latka tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Za wywołanie fałszywego alarmu, skutkującego podjęciem działań przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.