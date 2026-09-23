Tragiczny wypadek na S8. Jest areszt dla kierowcy Mercedesa, który uciekł z miejsca wypadku

RMF24

Kierowca Mercedesa, który na S8 spowodował śmiertelny wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia, trafił na trzy miesiące do aresztu. Do zdarzenia doszło w niedzielę na drodze ekspresowej w pobliżu Prosienicy (woj. mazowieckie). 39-letniemu kierowcy Mercedesa grozi do 20 lat więzienia.

Do wypadku doszło w minioną niedzielę na pasie S8 w kierunku Białegostoku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 39-letni mieszkaniec województwa podlaskiego, kierując Mercedesem, uderzył w tył Seata prowadzonego przez 31-latka, również z woj. podlaskiego.

W wyniku zderzenia zginął 30-letni pasażer Seata, kierowca został ranny.

Ucieczka i pościg

Sprawca wypadku nie udzielił pomocy poszkodowanym i uciekł z miejsca zdarzenia. Porzucił samochód na drodze S8 i próbował ukryć się na pobliskiej stacji paliw. Tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy z ostrowskiej drogówki.

Fot. Mazowiecka policja

Zarzuty i areszt

W poniedziałek prokuratura przedstawiła 39-latkowi zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanym. Wczoraj sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

Wstępne badanie wykazało, że kierowca Mercedesa był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do dalszych badań, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających.