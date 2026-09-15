Tragiczny wypadek i zmiana przepisów. Nowe, surowe kary dla kierowców

RMF24

Nowe, surowsze przepisy dla kierowców łamiących zasady na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego, który przewiduje nawet trzymiesięczną utratę prawa jazdy za wjazd na czerwonym świetle. To reakcja na tragiczne wypadki i rosnącą liczbę wykroczeń.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu drogowego, który znacząco zaostrza kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Najważniejsza zmiana? Kierowca, który zdecyduje się wjechać na przejazd przy czerwonym świetle, zamkniętych szlabanach lub bez możliwości opuszczenia torów, będzie musiał pożegnać się z prawem jazdy na trzy miesiące.

Premier Donald Tusk podkreślił, że decyzja nie była łatwa, zwłaszcza z myślą o kierowcach zawodowych, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Nie możemy ryzykować ludzkim życiem – zaznaczył szef rządu.

Zakaz prowadzenia pojazdów nawet na trzy lata

Ministerstwo Infrastruktury, autor projektu, zaproponowało również wprowadzenie obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku poważnych wykroczeń. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie katastrofy lub wypadku na przejeździe kolejowym, nie usiądzie za kółkiem przez co najmniej trzy lata.

W przypadku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy zakaz będzie obowiązywał przez minimum rok.

Statystyki są nieubłagane

Choć wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki procent wszystkich zdarzeń drogowych, ich skutki są wyjątkowo tragiczne. Masa i prędkość pociągów sprawiają, że śmiertelność i liczba ciężkich obrażeń są tu znacznie wyższe niż w innych wypadkach drogowych.

Obecnie za wykroczenia na przejazdach grozi mandat w wysokości 2 tys. zł i 15 punktów karnych. Przy recydywie – nawet 4 tys. zł. Jednak, jak pokazują dane z systemu Red Light, tylko od stycznia do końca sierpnia tego roku zarejestrowano aż 4,5 tys. wykroczeń, z czego najwięcej w Warszawie.

Tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych

Impulsem do zmian były tragiczne wydarzenia w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory mimo czerwonego światła i doprowadził do zderzenia z pociągiem InterCity. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa i dwa wagony, a do szpitali trafiło 10 osób. Niestety, jedna osoba zginęła.