Tragiczny finał rodzinnej uroczystości w Kozienicach: 33-latek usłyszał zarzut

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33-letni Damian R. usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku w Kozienicach. Do tragedii doszło 16 maja, gdy mężczyzna zabrał na przejażdżkę swoim BMW 19-letnią krewną, Oliwię D. Samochód uderzył w słup ogrodzenia, a dziewczyna zmarła trzy dni później w szpitalu. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura bada również okoliczności udzielania nastolatce pomocy medycznej.

Damian R. usłyszał zarzut spowodowania w maju w Kozienicach wypadku ze skutkiem śmiertelnym - poinformowała szefowa kozienickiej prokuratury Magdalena Jakubowska. Ofiarą wypadku była jego 19-letnia krewna, Oliwia D., którą w trakcie rodzinnej imprezy zabrał na przejażdżkę BMW. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Nie zastosowano wobec niego środków zapobiegawczych, jednak zatrzymano mu prawo jazdy.

Mężczyzna stawił się na wezwanie. Nie było potrzeby stosowania środków zapobiegawczych - przekazała prok. Magdalena Jakubowska. W chwili wypadku 33-latek był trzeźwy.

Prokuratura ustaliła przyczynę śmierci 19-latki

Śledczy otrzymali już opinię biegłego dotyczącą przyczyny zgonu Oliwii D. Wynika z niej, że bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny było niedotlenienie i obrzęk mózgu, do których doszło w następstwie zachłyśnięcia się treścią pokarmową. Miało to związek z urazem głowy odniesionym podczas wypadku.

Otrzymaliśmy opinię biegłego, który jednoznacznie wypowiedział się, że przyczyną zgonu pasażerki Oliwii D. było niedotlenienie i obrzęk mózgu spowodowany zachłyśnięciem się treścią pokarmową, do którego doszło na skutek urazu głowy odniesionego w wypadku drogowym - wyjaśniła prokurator Jakubowska.

Postępowanie w sprawie wypadku nie zostało zakończone. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Specjalista ma odtworzyć przebieg zdarzenia i ustalić m.in., z jaką prędkością poruszało się BMW.

Rodzina Oliwii wskazuje na możliwe nieprawidłowości podczas akcji ratunkowej

Śmierć 19-latki nagłośnili w mediach jej rodzice. Zwracali uwagę na możliwe nieprawidłowości podczas udzielania córce pomocy przez ratowników medycznych. Według ich relacji do śmierci dziewczyny mógł przyczynić się lekarz z zespołu ratownictwa medycznego, który miał błędnie przeprowadzić intubację.

Ten wątek jest przedmiotem odrębnego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Postępowanie dotyczy podejrzenia narażenia Oliwii D. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w związku z nieprawidłowym prowadzeniem czynności ratunkowych przez Zespół Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kozienicach. Śledczy badają również kwestię poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej.

Tragiczna przejażdżka podczas rodzinnej uroczystości

Do wypadku doszło 16 maja w Kozienicach. Oliwia przyjechała tam z rodzicami na przyjęcie komunijne. W uroczystości uczestniczył również Damian R. - chrześniak matki dziewczyny.

19-latka wiedziała, że mężczyzna zamierza sprzedać swoje tuningowane BMW i chciała przejechać się samochodem. Wraz z przyjaciółką wsiadła do auta, którym kierował 33-latek - kilkaset metrów dalej BMW uderzyło w słup ogrodzenia. Oliwia D. została przetransportowana do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Jej śmierć stwierdzono trzy dni po wypadku. Obrażeń doznała również druga pasażerka samochodu.