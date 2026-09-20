Tragedia na S8. Jeden z kierowców próbował uciekać

RMF24

Tragiczny wypadek na drodze S8 na Mazowszu. Między węzłami Podborze – Prosienica zderzyły się dwa samochody. Zginęła jedna osoba. Kierowca jednego z aut próbował uciec pieszo.

W wypadku na S8 zginęła jedna osoba, zdj. Policja Ostrowia Mazowiecka

W wypadku na S8 zginęła jedna osoba, zdj. Policja Ostrowia Mazowiecka / Policja

Na wysokości Prosienicy na drodze S8 doszło w niedzielę rano do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się tam dwa auta osobowe – Mercedes i Seat.

Jak informuje policja, kierowa Mercedesa po zderzeniu odjechał, a potem próbował uciekać pieszo. 39-letni mieszkaniec Podlasie został szybko zatrzymany przez policjantów z Ostrowi Mazowieckiej.

Mimo reanimacji nie udało się uratować życia jednego z mężczyzn, który jechał Seatem. Drugi – 31-letni – został przewieziony do szpitala na badania.

Droga S8 w kierunku Białegostoku jest zablokowana, na miejscu pracują policjanci i strażacy.

W kierunku Białegostoku policjanci kierują na objazd przez węzeł S61 Łomża -Suwałki-Ostrołęka.