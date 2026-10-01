Torby z paliwem i świeczka przed komendą policji w Ciechanowie. 78-latek zatrzymany

RMF24

Niebezpieczny incydent przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie (Mazowieckie). Dzięki czujności funkcjonariuszy i szybkiej analizie monitoringu, już po kilkunastu minutach zatrzymano 78-letniego mężczyznę, który pozostawił pod cywilnym samochodem dwie torby wypełnione paliwem oraz świeczkę.

Torby z paliwem i świeczka pod samochodem

W czwartek około godziny 10:00 przed siedzibą ciechanowskiej policji wyczuwalna była silna woń paliwa. Początkowo podejrzewano, że doszło do wycieku z jednego z zaparkowanych pojazdów.

Szybko jednak się okazało, że źródłem zapachu są dwie torby z paliwem oraz świeczka, które ktoś celowo pozostawił pod cywilnym samochodem.

Pomógł monitoring

Policjanci natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli analizę nagrań z monitoringu. To właśnie dzięki kamerom udało się zidentyfikować mężczyznę w czarnym płaszczu i czapce, który prowadząc rower, pozostawił niebezpieczne przedmioty pod samochodem. Funkcjonariusze szybko wytypowali podejrzanego i udali się pod ustalony adres.

Fot. Mazowiecka policja / materiały udostępnione

Już kilkanaście minut po zdarzeniu policjanci zatrzymali 78-letniego mieszkańca Ciechanowa. W jego mieszkaniu znaleziono również rower odpowiadający temu, który zarejestrowały kamery monitoringu.

Funkcjonariusze prowadzą czynności w kierunku usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.