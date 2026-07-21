To jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce. Pałac Kultury i Nauki obchodzi urodziny

22 lipca Pałac Kultury i Nauki będzie obchodził swoje 71. urodziny. Z tej okazji PKiN przygotował specjalne ceny biletów na Taras Widokowy oraz Wystawę Pamiątek – tylko 7,10 zł.
To niepowtarzalna szansa, by zobaczyć Warszawę z wysokości 30. piętra i poznać historię Pałacu podczas zwiedzania z przewodnikiem. Organizatorzy podkreślają, że na zwiedzanie obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.
Rodzinne animacje i muzyczne emocje
Na 30. piętrze Pałacu powstanie specjalna strefa rodzinna z animacjami dla najmłodszych. Dla miłośników muzyki przygotowano koncert zespołu Brass Federacja, który z pewnością rozgrzeje atmosferę.
Urodzinowy tort i Silent Disco
Nie zabraknie również tradycyjnego krojenia urodzinowego tortu, którym będą mogli poczęstować się wszyscy uczestnicy wydarzenia.
Na Placu Centralnym odbędzie się natomiast bezpłatne Silent Disco – idealna propozycja dla tych, którzy chcą świętować w rytmie muzyki pod gołym niebem.
Pałac otwarty do późna
W dniu urodzin, 22 lipca, Taras Widokowy Pałacu Kultury i Nauki będzie dostępny aż do godziny 23:00.
To świetna okazja, by podziwiać panoramę Warszawy zarówno za dnia, jak i po zmroku.