To jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce. Pałac Kultury i Nauki obchodzi urodziny

RMF24

Już 22 lipca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie zaprasza na wyjątkowe świętowanie swoich 71. urodzin. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców stolicy i turystów szereg atrakcji, w tym promocyjne bilety, koncerty i rodzinne animacje. To doskonała okazja, by lepiej poznać historię jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce.

22 lipca Pałac Kultury i Nauki będzie obchodził swoje 71. urodziny. Z tej okazji PKiN przygotował specjalne ceny biletów na Taras Widokowy oraz Wystawę Pamiątek – tylko 7,10 zł.

To niepowtarzalna szansa, by zobaczyć Warszawę z wysokości 30. piętra i poznać historię Pałacu podczas zwiedzania z przewodnikiem. Organizatorzy podkreślają, że na zwiedzanie obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.

Rodzinne animacje i muzyczne emocje

Na 30. piętrze Pałacu powstanie specjalna strefa rodzinna z animacjami dla najmłodszych. Dla miłośników muzyki przygotowano koncert zespołu Brass Federacja, który z pewnością rozgrzeje atmosferę.

Urodzinowy tort i Silent Disco

Nie zabraknie również tradycyjnego krojenia urodzinowego tortu, którym będą mogli poczęstować się wszyscy uczestnicy wydarzenia.

Na Placu Centralnym odbędzie się natomiast bezpłatne Silent Disco – idealna propozycja dla tych, którzy chcą świętować w rytmie muzyki pod gołym niebem.

Pałac otwarty do późna

W dniu urodzin, 22 lipca, Taras Widokowy Pałacu Kultury i Nauki będzie dostępny aż do godziny 23:00.

To świetna okazja, by podziwiać panoramę Warszawy zarówno za dnia, jak i po zmroku.