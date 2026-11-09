Szokujący wpis po ataku w Krakowie. Mężczyzna został zatrzymany

RMF24

Wśród licznych komentarzy i relacji po sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie, w sieci pojawił się niepokojący wpis, który zaalarmował służby bezpieczeństwa. Mieszkaniec Warszawy, Emil W., usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu po tym, jak opublikował komentarz na jednym z portali społecznościowych.

W nocy z soboty na niedzielę, tuż po ataku w Krakowie, Emil W. zamieścił pod relacją z wydarzeń na portalu „Kanał Zero” wpis o treści: „spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach”. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, wpis ten został potraktowany jako potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców stolicy.

Szybka reakcja służb

Wywołał tym czynności funkcjonariuszy policji, mające na celu uchylenie tego zagrożenia, to jest o fałszywy alarm – wyjaśnił prok. Skiba. Do organów ścigania zgłosiła się anonimowa osoba, która natknęła się na wpis Emila W. i natychmiast powiadomiła policję.

Zatrzymany Emil W. przyznał się do autorstwa komentarza, jednak w swoich wyjaśnieniach zaznaczył, że nie miał na myśli zamachu, a jedynie przewidywane burdy pod Trybunałem Konstytucyjnym. Fakt, iż wpis umieścił jako komentarz na profilu relacjonującym na żywo tragiczne zdarzenia, do których doszło w Krakowie, był spowodowany bezmyślnością – wyjaśnił Skiba.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, zobowiązując do stawiennictwa raz w tygodniu na komendzie. Emilowi W. grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Pęknięte społeczeństwo. Po raz pierwszy po tragedii Polacy się nie jednoczą Wydarzenia, które w przeszłości prowadziły do narodowej solidarności i wspólnotowego przeżywania żałoby, dziś stają się iskrą zapalną w politycznym konflikcie. Tragiczny zamach w Krakowie okazał się pierwszą tak dużą katastrofą w najnowszej historii…

Fala fałszywych informacji po zamachu

To nie jedyny przypadek szerzenia nieprawdziwych informacji po krakowskiej tragedii. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało o ustaleniu i zatrzymaniu sześciu osób w wieku od 15 do 36 lat, które publikowały fałszywe wpisy dotyczące strzelaniny w Krakowie. Jednym z zatrzymanych jest właśnie Emil W.

Przypomnijmy, że w sobotę 7 listopada po południu zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek i otworzył ogień do zgromadzonych tam osób. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W jego aucie znaleziono cztery sztuki broni – dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety, a także około pół tysiąca sztuk amunicji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń, nie był wcześniej karany ani notowany.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Zamachowiec został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym, gdzie w poniedziałek rano zmarł.

W trakcie śledztwa policja odkryła w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała trzech osób – rodziców sprawcy (ojciec 53 lata, matka 52 lata) oraz jego siostry (21 lat). Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe – przekazała świętokrzyska policja.