Święto Niepodległości w stolicy. Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

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W całym kraju trwają uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie, gdzie prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe i nominacje generalskie. Rano złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości. Ulicami stolicy przejdzie także Marsz Niepodległości, który w tym roku może pobić rekord frekwencji.

Oficjalne obchody Święta Niepodległości zaczęły się wcześnie rano.

Po godz. 8 prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Ojca Niepodległości Wincentego Witosa. Następnie Nawrocki złożył wieńce przed pomnikami pozostałych Ojców Niepodległości: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

O godz. 9 z udziałem pary prezydenckiej w Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęła się msza za ojczyznę.

Potem prezydent przyznał odznaczenia państwowe.

Karol Nawrocki wręczył odznaczenia. Wśród wyróżnionych opozycjonista, lekarz i aktorka Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Orderem Orła Białego filozofa i działacza opozycji demokratycznej w PRL Wiesława Kęcika, lekarza neurochirurga, prof. CMKP dr hab. n. med. Mirosława Ząbka, aktorkę teatralną i filmową Halinę Łabonarską, prof.…

W południe rozpoczęła się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Prezydent wręczył gen. Kukule akt mianowania na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dziesięciu innym oficerom wręczył awanse generalskie.

Po południu planowane jest złożenie wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dzisiaj zakaz noszenia broni w całej Warszawie. Dotyczy także tej rozładowanej 11 listopada w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia broni. Wynika to z projektu rozporządzenia MSWiA, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Marsz Niepodległości - rekordowa frekwencja?

O godz. 14:30 ulicami Warszawy przejdzie dzisiaj Marsz Niepodległości organizowany przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Tegoroczne hasło to „Polak w Polsce gospodarzem”. Uczestnicy wyruszą z Ronda Dmowskiego, przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

Marsz Niepodległości w Warszawie się odbędzie. Trasa i harmonogram W środę (11 listopada) Warszawa stanie się po raz kolejny centrum obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wśród licznych uroczystości państwowych, kulturalnych i sportowych, ponownie odbędzie się Marsz Niepodległości. Organizatorzy ujawnili trasę…

Według prezesa stowarzyszenia Bartosza Malewskiego, tegoroczny marsz może być rekordowy.

Nie zdziwię się, jak będzie nas pół miliona - podkreślił organizator. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli politycy Konfederacji, Rozwoju Plus oraz PiS, w tym Jarosław Kaczyński i kierownictwo partii. W marszu weźmie też udział prezydent.

Donald Tusk w Szczecinie, marszałek Sejmu w Krakowie

Premier Donald Tusk świętuje 11 listopada w Szczecinie, gdzie weźmie udział w uroczystości chrztu i podniesienia bandery na promie „Bursztyn Unity”.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przebywa w Krakowie, gdzie złoży wieniec na grobie marszałka Sejmu II RP Ignacego Daszyńskiego oraz zapali znicz w miejscu sobotnich tragicznych wydarzeń.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu 11 listopada 1918 roku. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, zniesione w 1945 roku i przywrócone w 1989 roku.

Od tego czasu 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.