Sufit runął na biurko wiceprezydent Ostrołęki

RMF24

Do niecodziennego zdarzenia doszło w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki (Mazowieckie). Duży fragment sufitu runął na meble i wyposażenie gabinetu wiceprezydent miasta. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń.

O całym zdarzeniu poinformowano w mediach społecznościowych Miasta Ostrołęka.

„Dziś rano, po przyjściu do pracy, pani wiceprezydent zastała swój gabinet zasypany gruzem. Poza godzinami pracy urzędu doszło do oberwania znacznego fragmentu sufitu. Część tynku i elementów stropu spadła bezpośrednio na meble i wyposażenie gabinetu. Na szczęście zdarzyło się to w czasie, kiedy nikogo nie było w pomieszczeniu i nikt nie ucierpiał” - napisano w czwartek na facebookowym profilu miasta.

Ratusz sprawdza, czy podobne zagrożenie nie występuje także w innych częściach budynku.

Jak podkreśla urząd, zabytkowy ostrołęcki Ratusz wymaga pilnego remontu.

„Budynek od wielu lat nie był gruntownie modernizowany. Wykonywano oczywiście niezbędne naprawy bieżące, ale w przypadku obiektu w takim wieku i złym stanie technicznym nie można w nieskończoność ograniczać się do doraźnego usuwania kolejnych problemów” - czytamy we wpisie.

„Podjęliśmy działania, aby doprowadzić do kompleksowego remontu ratusza, i pozyskaliśmy na ten cel środki zewnętrzne. Umowa jest już podpisana. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku” - ogłoszono.