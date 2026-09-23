Staranowała BMW, przejechała bez koła 400 metrów. Z uśmiechem na twarzy i promilami we krwi

RMF24

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 34-letnia kobieta, która w ubiegłym tygodniu spowodowała groźne zdarzenie na trasie S17 w okolicach Otwocka na Mazowszu. Kierująca Skodą najpierw staranowała BMW, potem uderzyła w bariery energochłonne. Swoją jazdę zakończyła 400 metrów dalej – na trzech kołach. Okazało się, że była kompletnie pijana.

Szarża 34-latki na S17

W ubiegły czwartek dyżurny otwockiej komendy został poinformowany o kolizji na trasie S17.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że 34-letnia kobieta kierująca Skodą w pewnym momencie uderzyła w prawidłowo jadący samochód marki BMW, a następnie z impetem wjechała w bariery energochłonne.

Uderzenie było tak silne, że z pojazdu kobiety zostało całkowicie wyrwane jedno koło. To nie przeszkodziło 34-latce w kontynuowaniu jazdy. Na trzech kołach przejechała jeszcze ponad 400 metrów.

8 osób rannych w wypadku. 23-latek pił alkohol w trakcie jazdy Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów - mimo to wsiadł za kierownicę i doprowadził do zderzenia 3 aut. 23-latek usłyszał zarzuty w związku z ubiegłotygodniowym wypadkiem w Rzeszowie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

Bogata kartoteka kobiety

Policjanci wyczuli silną woń alkoholu od kobiety. Badanie alkomatem oraz późniejsza analiza pobranej krwi wykazały u niej ponad 2 promile alkoholu.

Po sprawdzeniu danych 34-latki w policyjnych systemach wyszło na jaw, że posiada ona czynny zakaz prowadzenia pojazdów oraz decyzję o cofnięciu uprawnień. W przeszłości była również dwukrotnie poszukiwana do ustalenia miejsca pobytu.

Zatrzymana uśmiechała się i bagatelizowała zdarzenie

Jak relacjonują policjanci, po całym zdarzeniu 34-latka była w doskonałym humorze, uśmiechała się i całkowicie bagatelizowała to, co się stało.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku przedstawiła kobiecie zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów oraz prowadzenia pojazdu pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Kobieta przyznała się do zarzucanych czynów, lecz nadal bagatelizowała swoją winę.

Na wniosek prokuratora sąd aresztował 34-latkę na trzy miesiące.