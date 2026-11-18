RMF24

Stadion Narodowy w Warszawie ze sporą zmianą. Po 11 latach skończyła się umowa sponsorska ze spółką PGE. Jej logo znika z obiektu i nazwy.

Jak informuje portal Press, we wtorek przy Stadionie Narodowym stanęły dźwigi, którymi demontowano logotyp Polskiej Grupy Energetycznej.

To efekt zakończenia wieloletniej umowy sponsorskiej – poinformowała cytowany portal Małgorzata Bajer, rzeczniczka PL.2012+ (operatora Stadionu Narodowego). PGE była partnerem tytularnym stadionu od lipca 2015 r. Umowa z PL.2012+ wygasła 14 listopada.

Małgorzata Bajer przekazała Press, że informacje na temat logotypów nowego sponsora zostaną przekazane oficjalnymi kanałami.

Dom naszej reprezentacji

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego w Warszawie to jeden z najważniejszych obiektów sportowo-widowiskowych w Polsce. Został otwarty w 2012 roku przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 i może pomieścić ponad 58 tys. widzów podczas meczów. Na co dzień odbywają się tam nie tylko spotkania reprezentacji Polski, ale także koncerty, targi, konferencje i wydarzenia społeczne. Obiekt, położony na Pradze-Południe nad Wisłą, wyróżnia się charakterystyczną biało-czerwoną elewacją.