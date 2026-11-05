Spektakularne zatrzymanie w centrum Warszawy. Wpadł, bo popełnił wykroczenie swoim Mercedesem

Patrol śródmiejskiej policji zatrzymał do kontroli Mercedesa na ulicy Wspólnej w Warszawie. Powodem interwencji było wykroczenie drogowe popełnione przez kierowcę.
Podczas rutynowej kontroli funkcjonariusze zauważyli, że 48-letni mężczyzna zachowuje się wyjątkowo nerwowo.
Narkotyki w samochodzie
Policjanci postanowili dokładnie sprawdzić pojazd. Na tylnym siedzeniu znaleźli kilkadziesiąt porcji kokainy, a także tabletki psychotropowe. Największe zaskoczenie czekało jednak w bagażniku. Tam funkcjonariusze natrafili na trzy 20-litrowe baniaki z podejrzaną cieczą.
Przeprowadzone badania wykazały, że w pojemnikach znajduje się płynny klofedron, z którego można wyprodukować aż 20 kilogramów syntetycznego narkotyku znanego jako „kryształ”.
Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia. Jak się okazało, 48-latek był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe.