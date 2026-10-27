Specjalne linie i oznaczenia. Dojazd komunikacją miejską na warszawskie cmentarze

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W sobotę i niedzielę na warszawskie ulice wyjedzie łącznie 28 specjalnych linii autobusowych i tramwajowych. W tym roku linie obsługujące poszczególne cmentarze zostały podzielone na grupy oznaczone kolorami, tak by ułatwić dojazd na konkretne nekropolie.

Wszystkich Świętych w Warszawie. Specjalne oznakowanie komunikacji miejskiej

Dotychczas kolorowe oznaczenia linii cmentarnych były tylko na specjalnych mapach połączeń. W tym roku znajdą się również na przystankach i rozkładach jazdy. Kolorami oznaczone zostaną również numery linii na tablicach informacyjnych.

Wystarczy więc zapamiętać kolor przypisany do cmentarza i wypatrywać go na kolejnych elementach informacji pasażerskiej. To prosty sposób na sprawniejsze odnalezienie właściwego połączenia, szczególnie w miejscach, gdzie zatrzymuje się wiele linii – wyjaśnił Zarząd Transportu Miejskiego.

Kolory linii obsługujących poszczególne cmentarze

Przekazano, że aby ułatwić pasażerom podróż, linie obsługujące poszczególne cmentarze zostały podzielone na grupy oznaczone kolorami:

niebieski – Cmentarz Północny,

czerwony – Cmentarz Powązkowski,

zielony – Cmentarz Bródnowski,

brązowy – Cmentarz Wolski,

pomarańczowy – pozostałe cmentarze,

fioletowy – tramwajowe linie cmentarne.

W tym roku w okresie Wszystkich Świętych na ulice wyjedzie 28 specjalnych linii cmentarnych – 25 autobusowych i 3 tramwajowe. Uruchomione zostana także dwie nowe linie: C44 pomiędzy Cmentarzem Północnym a Os. Górczewska oraz C86 ze Szczęśliwic na Bródno-Podgrodzie.

W jakich godzinach będą kursować specjalne linie?

W niedzielę, 1 listopada do obsługi samych tylko linii cmentarnych zostanie skierowanych 466 autobusów (31 października – 363). Na ulice wyjedzie dodatkowo 535 autobusów i 56 tramwajów (31 października – 432 autobusy i 45 tramwajów).

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych w sobotę 31 października pojawią się na ulicach w godz. 9:00–17:00, a we Wszystkich Świętych (niedziela 1 listopada) będą jeździć od 7:00 do 19:00. Wyjątkiem będą wybrane linie autobusowe, które 31 października pojadą do godz. 18:00–19:00, a 1 listopada nawet do godz. 20:00–22:00. Linie C09 i C51 kursować będą do ok. godz. 20:00, linia C11 do ok. 21:00, a C22 do ok. 22:00.

W Dzień Zaduszny, w poniedziałek 2 listopada, autobusy linii cmentarnych nie będą kursowały. Zmienione zostaną kursy kilku linii regularnych.