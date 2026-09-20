Śmiertelny pożar na warszawskim Grochowie

RMF24

Tragiczny pożar na warszawskim Grochowie. Spłonęło mieszkanie przy ulicy Dwernickiego 23. W środku odkryto zwęglone ciało, najprawdopodobniej kobiety - usłyszał od stołecznych policjantów reporter RMF FM.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze w kamienicy wczoraj przed 23:00. Na miejscu okazało się, że płonie mieszkanie na trzecim piętrze.

Część mieszkańców budynku została od razu ewakuowana. Akcja gaśnicza trwała prawie dwie godziny.

Gdy udało się opanować płomienie, strażacy weszli do środka lokalu. W kuchni znaleźli spalone ciało - najprawdopodobniej kobiety.

Na miejscu odbyły się oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

Policjanci wyjaśniają teraz, jak doszło do tego pożaru i próbują ustalić tożsamość ofiary.

