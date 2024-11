"W tej chwili trwa czynność przesłuchania w charakterze podejrzanego funkcjonariusza, który użył broni palnej w trakcie interwencji w sobotę w godzinach popołudniowych" – powiedział w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej Norbert Woliński komentując zdarzenie na warszawskiej Pradze.

Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze / PAP/Paweł Supernak / PAP/EPA

Tragicznie zakończona interwencja miała miejsce w sobotnie popołudnie na warszawskiej Pradze Północ na ul. Inżynierskiej. Dwa patrole policji interweniowały w sprawie uzbrojonego w maczetę mężczyzny. Jeden z policjantów użył broni służbowej, strzelając do drugiego funkcjonariusza. Ten został ranny. Zmarł w szpitalu. Miał 34 lata i pracował w policji od 9 lat. Osierocił dwoje dzieci.

W niedzielę rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Policji insp. Katarzyna Nowak poinformowała, że policjant, z którego broni padł strzał, służbę pełnił od ponad roku, ukończył niezbędne szkolenie i pozytywnie zdał egzaminy.

Przeciwko mężczyźnie z maczetą już wcześniej toczyło się postępowanie

Woliński przyznał, że w sprawie mężczyzny z maczetą toczy się jeszcze postępowanie. Jest on podejrzany łącznie o sześć przestępstw, w tym kierowanie gróźb karalnych, posiadanie narkotyków oraz spowodowanie obrażeń ciała.

Dzisiaj prokurator skieruje wniosek o tymczasowe aresztowanie tego mężczyzny - powiedział rzecznik.

Zebrano materiał dowodowy

Według rzecznika prokuratorzy zapoznali się już z materiałem dowodowym. Przeanalizowali nagrania z kamer oraz przesłuchali naocznych świadków zdarzenia.

Z uwagi na dobro śledztwa prok. Woliński nie przekazał żadnych kontentych informacji. Jak zaznaczył, jest to bardzo wczesny etap i nie może ujawniać szczegółów.

W tej chwili trwają czynności z udziałem tego funkcjonariusza, jeśli się zakończą w ciągu najbliższego czas, to jest szansa, że będę mógł przekazać informacje, co do dalszych czynności podejmowanych w tym śledztwie - powiedział prokurator.