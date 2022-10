Sąd Rejonowy w Siedlcach aresztował na trzy miesiące 19-letnią matkę czteroletniego chłopca, którego zakopane ciało znaleziono wczoraj rano w lesie w Górkach (pow. garwoliński). Aresztowany został też na trzy miesiące 19-letni partner kobiety.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

19-letnia Karolina W. i Damian G. zostali zatrzymani we wtorek wieczorem. Usłyszeli zarzuty umyślnego zabójstwa dziecka. Prokurator Krzysztof Czyżewski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach mówił wczoraj, że "podejrzani nie przyznali się do popełnienia tak sformułowanego czynu i złożyli zeznania tylko częściowo zbieżne z ustalonym stanem faktycznym".

Wiadomo, że kobieta ma jeszcze 8-miesięczne dziecko. Jest też w siódmym miesiącu ciąży.

Prokurator podkreślił, że w materiałach sprawy są okoliczności, które "wskazują na to, że do zgonu tego dziecka doszło znacznie wcześniej". Natomiast są to również okoliczności na tyle wrażliwe, że nie chciałby o tym mówić i przekazywać tego opinii publicznej - zastrzegł.

Dziś sekcja zwłok Leona

Zapytany, czy dziecko miało ślady pobicia lub uduszenia, Czyżewski wyjaśnił, że na czwartek zaplanowano sekcję zwłok. Liczymy na to, że sekcja zwłok odpowie na pytanie, kiedy doszło do zgonu dziecka, jakie i czy w ogóle są jakieś obrażenia na ciele dziecka, oraz co było przyczyną, czyli w jakim mechanizmie doszło do zgonu dziecka - podkreślił.

Karolina W. i Damian G. zostali zatrzymani we wtorek ok. godz. 22:30 w miejscowości Gogole Wielkie w powiecie ciechanowskim. To wieś w zupełnie innym rejonie Mazowsza, ponad 150 km od miejsca znalezienia ciała chłopca. Według informacji PAP Damian G. przyznał się, że zakopał ciało dziecka w okolicach Garwolina. Zwłoki zostały znalezione w środę, około godz. 5:40, w miejscowości Górki.

Zaginięcie chłopca zgłosiła jego prababcia 21 października. 63-latka miała obawiać się o życie prawnuczka Leona, którego nie widziała od kwietnia tego roku.