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Legenda stołecznych złodziei samochodów Robert J., pseudonim Dżazik, został zatrzymany przez stołecznych policjantów z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, to ten mężczyzna był czołową postacią rozbitego właśnie gangu brutalnych przestępców podszywających się pod policjantów.

Wspomniana trzyosobowa grupa ma odpowiedzieć za serię napadów. Łupem udających policjantów przestępców padło co najmniej 14 milionów złotych.

Brutalne kradzieże „na policjanta”. Nie mieli litości nawet dla starszej pani Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty w związku z brutalnymi kradzieżami. Działali oni na terenie całej Polski, podszywając się pod policjantów. Straty, których narobili, szacowane są na blisko 14 mln złotych.

Sam Robert J. „Dżazik” ma jednak o wiele bogatszą kryminalną przeszłość.

Choć najbardziej znany jest z kradzieży samochodów, do których dochodziło kilkanaście lat temu, zasiadł też na ławie oskarżonych w procesie w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Według śledczych podczas egzekucji miał stać na czatach. Sąd jednak uniewinnił go, a Robert J. domagał się wysokiego odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Teraz ma odpowiedzieć za organizowanie napadów, jednak to nie koniec śledztwa.

Policja i prokuratura standardowo informują, że sprawa jest rozwojowa. Wyjaśnione ma być, czy w napadach uczestniczyły więcej niż trzy osoby, a także to, w jaki sposób sprawcy typowali swe ofiary.

Wynajdywali ludzi z dużym majątkiem i wiele wskazuje na to, że ofiary liczyły się z ryzykiem zainteresowania policji ich interesami.

Brutalne napady „na policjanta”

Stołeczni policjanci zatrzymali ostatnio trzech mężczyzn podejrzanych o podszywanie się pod policjantów i brutalne kradzieże. Według śledczych działali w całej Polsce, a wartość zrabowanego przez nich mienia sięga blisko 14 mln zł.

Pod pretekstem czynności służbowych mieli wchodzić do domów i mieszkań, obezwładniać ofiary, a następnie kraść pieniądze oraz kosztowności. W jednym z przypadków seniorce z Warszawy grożono oblaniem twarzy żrącą substancją. Z kolei we wrześniu pod Warszawą napastnicy zajechali drogę kierowcy, wyciągnęli go z auta i zabrali mienie warte kilka milionów złotych.

Zatrzymani zostali aresztowani. W magazynie, z którego mieli korzystać, policjanci znaleźli m.in. elementy policyjnego umundurowania, atrapy broni i tablice rejestracyjne.