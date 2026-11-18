Wspomniana trzyosobowa grupa ma odpowiedzieć za serię napadów. Łupem udających policjantów przestępców padło co najmniej 14 milionów złotych.
Sam Robert J. „Dżazik” ma jednak o wiele bogatszą kryminalną przeszłość.
Choć najbardziej znany jest z kradzieży samochodów, do których dochodziło kilkanaście lat temu, zasiadł też na ławie oskarżonych w procesie w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Według śledczych podczas egzekucji miał stać na czatach. Sąd jednak uniewinnił go, a Robert J. domagał się wysokiego odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
Teraz ma odpowiedzieć za organizowanie napadów, jednak to nie koniec śledztwa.
Policja i prokuratura standardowo informują, że sprawa jest rozwojowa. Wyjaśnione ma być, czy w napadach uczestniczyły więcej niż trzy osoby, a także to, w jaki sposób sprawcy typowali swe ofiary.
Wynajdywali ludzi z dużym majątkiem i wiele wskazuje na to, że ofiary liczyły się z ryzykiem zainteresowania policji ich interesami.
Brutalne napady „na policjanta”
Stołeczni policjanci zatrzymali ostatnio trzech mężczyzn podejrzanych o podszywanie się pod policjantów i brutalne kradzieże. Według śledczych działali w całej Polsce, a wartość zrabowanego przez nich mienia sięga blisko 14 mln zł.
Pod pretekstem czynności służbowych mieli wchodzić do domów i mieszkań, obezwładniać ofiary, a następnie kraść pieniądze oraz kosztowności. W jednym z przypadków seniorce z Warszawy grożono oblaniem twarzy żrącą substancją. Z kolei we wrześniu pod Warszawą napastnicy zajechali drogę kierowcy, wyciągnęli go z auta i zabrali mienie warte kilka milionów złotych.
Zatrzymani zostali aresztowani. W magazynie, z którego mieli korzystać, policjanci znaleźli m.in. elementy policyjnego umundurowania, atrapy broni i tablice rejestracyjne.