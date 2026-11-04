Służby przejęły niemal 60 tys. hulajnóg. Gotówkę znaleziono w zamrażarce

RMF24

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Prawie 60 tysięcy pojazdów oraz gotówka w zamrażarce. Na Mazowszu rozbito gang handlarzy elektrycznymi hulajnogami - informuje RMF MAXX.

Ponad 150 funkcjonariuszy CBŚP oraz Służby Celno-Skarbowej rozbiło międzynarodową grupę przestępczą, która sprzedawała e-hulajnogi bez płacenia podatku VAT. Skarb Państwa stracił na tym procederze co najmniej 162 miliony złotych.

Według ustaleń reportera RMF MAXX Przemysława Mzyka do skoordynowanej akcji doszło w powiatach piaseczyńskim oraz mińskim. Służby zatrzymały łącznie 16 osób – wśród nich są obywatele Polski, Chin oraz Białorusi. Ośmiu podejrzanych trafiło już do tymczasowego aresztu. Usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw podatkowych.

Gotówka w zamrażarce i na strychu

Podczas przeszukań posesji kluczową rolę odegrała Hera – pies podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania pieniędzy. To dzięki niej mundurowi trafili na nietypowe kryjówki przestępców - powiedziała RMF MAXX Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.

700 tysięcy złotych oraz 300 tysięcy euro funkcjonariusze znaleźli spakowane w walizce ukrytej na strychu, część gotówki ukryta była także w zamrażarce. W sumie na kontach i w gotówce zabezpieczono ponad 7 milionów złotych, a także luksusowe samochody.

Podczas przeszukań posesji kluczową rolę odegrała Hera (fot. KAS) / materiały udostępnione

Konfiskata na potężną skalę

Skala działalności grupy była gigantyczna. Służby przeszukały 5 magazynów i zabezpieczyły ponad 57 tysięcy sztuk elektrycznych hulajnóg o wartości niemal 156 milionów złotych. Część jednośladów została przetransportowana do magazynów KAS, pozostałe zostały zabezpieczone w miejscu odnalezienia - dodała Pasieczyńska.

Zabezpieczono prawie 50 tys. hulajnóg (fot. KAS) / materiały udostępnione

Oprócz jednośladów zabezpieczono elektronikę do fotowoltaiki wartą 6,5 mln zł, komputery oraz dokumentację księgową. Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Lublinie zaznaczają, że niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF MAXX, zabezpieczone jednoślady nie posiadają fabrycznego ogranicznika prędkości, przez co nie spełniają polskich norm. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Niewykluczone, że po odpowiedniej modyfikacji technicznej hulajnogi ostatecznie trafią na licytację.