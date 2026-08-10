Skatowane niemowlę w warszawskim szpitalu. 6 lat wcześniej to samo spotkało jego brata

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Dwumiesięczny Olaf trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami sugerującymi przemoc. Lekarze odkryli, że sześć lat wcześniej jego starszy brat również był hospitalizowany w podobnych okolicznościach. Sprawą zajmują się sąd i prokuratura. Rozprawa dotycząca opieki nad dziećmi odbędzie się dziś.

Dwumiesięczny Olaf w szpitalu. Podejrzenie przemocy

8 lipca dwumiesięczny Olaf został przyjęty do Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie z podejrzeniem zachłyśnięcia podczas karmienia. Wkrótce po przyjęciu doszło u niego do zatrzymania oddechu i krótkotrwałego zatrzymania krążenia. Stan dziecka wzbudził niepokój lekarzy, którzy nie znaleźli typowych zmian dla zachłyśnięcia, a niemowlę było mało przytomne i zaniedbane.

Obrażenia i niepokojąca historia rodziny

Podczas badań wykryto u Olafa stare złamanie żebra, krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego oraz wybroczyny na dnie oczu, co może świadczyć o potrząsaniu lub podduszaniu. Dodatkowo personel szpitala zwrócił uwagę na nietypowe zachowanie rodziców oraz zaniedbanie higieniczne dziecka.

Przełom w sprawie nastąpił, gdy lekarka odkryła, że sześć lat wcześniej starszy brat Olafa, Kamil, również był hospitalizowany z rozległymi obrażeniami. Wówczas postępowanie zostało umorzone, a chłopiec po pobycie w pieczy zastępczej wrócił do rodziców.

Reakcja instytucji i dalsze postępowanie

Szpital uruchomił obowiązujące procedury, zawiadamiając odpowiednie instytucje i zakładając Niebieską Kartę. Prokuratura wszczęła śledztwo 13 lipca, przesłuchano rodziców i lekarza, a policja nałożyła na rodziców zakaz zbliżania się do starszego syna. Chłopiec został przekazany pod opiekę dziadków.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie przedłużył zakaz zbliżania się rodziców do Olafa do czasu wydania orzeczenia. Dziś odbędzie się rozprawa dotycząca opieki nad dziećmi.

System ochrony dzieci pod lupą

Sprawa Olafa i Kamila wskazuje na szerszy problem funkcjonowania systemu ochrony dzieci przed przemocą. Lekarze podkreślają, że przepływ informacji między instytucjami jest niewystarczający, co może prowadzić do powtarzających się przypadków krzywdzenia dzieci.

Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, każdego roku w Polsce stwierdza się prawie cztery tysiące przestępstw znęcania się nad dziećmi, a w 2023 roku ponad 17 tys. małoletnich doznało przemocy domowej. W 2024 roku 611 dzieci umieszczono w pieczy zastępczej w wyniku przemocy w rodzinie.