Skandal na pokładzie samolotu lecącego do Modlina. Gruzin aresztowany za przestępstwo seksualne wobec dziewczynki

Do niepokojącego incydentu doszło 30 października na pokładzie samolotu lecącego z Barcelony do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
Załoga maszyny zgłosiła policji, że jeden z pasażerów miał dopuścić się czynności o charakterze seksualnym wobec osoby siedzącej obok niego.
Jak ustalili funkcjonariusze, pokrzywdzoną była małoletnia obywatelka Polski podróżująca z rodziną.
Zarzuty i areszt dla 29-latka
Policjanci z Posterunku Policji w Zakroczymiu zatrzymali 29-letniego obywatela Gruzji tuż po wylądowaniu samolotu.
Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej podstępem, polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia i pomimo braku zgody z jej strony - przekazała Katarzyna Trąbinska z policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
29-letni obywatel Gruzji trafił na trzy miesiące do aresztu. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.