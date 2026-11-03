Skandal na pokładzie samolotu lecącego do Modlina. Gruzin aresztowany za przestępstwo seksualne wobec dziewczynki

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Szokujące wydarzenia na pokładzie samolotu lecącego z Barcelony do Modlina. 29-letni obywatel Gruzji został zatrzymany przez policję po tym, jak miał dopuścić się przestępstwa na tle seksualnym wobec małoletniej pasażerki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Do niepokojącego incydentu doszło 30 października na pokładzie samolotu lecącego z Barcelony do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Załoga maszyny zgłosiła policji, że jeden z pasażerów miał dopuścić się czynności o charakterze seksualnym wobec osoby siedzącej obok niego.

Jak ustalili funkcjonariusze, pokrzywdzoną była małoletnia obywatelka Polski podróżująca z rodziną.

Zarzuty i areszt dla 29-latka

Policjanci z Posterunku Policji w Zakroczymiu zatrzymali 29-letniego obywatela Gruzji tuż po wylądowaniu samolotu.

Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej podstępem, polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia i pomimo braku zgody z jej strony - przekazała Katarzyna Trąbinska z policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

29-letni obywatel Gruzji trafił na trzy miesiące do aresztu. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

