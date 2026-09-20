Sensacyjne odkrycie w Czersku. 9-latek znalazł skarb na zamku

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Niecodzienna historia wydarzyła się podczas zwiedzania Zamku w Czersku. 9-letni chłopiec, który wraz z rodziną poznawał tajemnice średniowiecznej warowni, natknął się na prawdziwy skarb – srebrną monetę z czasów księcia Jerzego Wilhelma. To niezwykłe znalezisko nie tylko zachwyciło młodego odkrywcę, ale również wzbudziło zainteresowanie archeologów i historyków.

Srebrny półtorak z Królewca – świadek dawnych czasów

Odnaleziona moneta to tzw. półtorak pruski, wybity w 1624 roku w mennicy w Królewcu. Choć jej wartość nominalna wynosiła zaledwie 1,5 grosza, dla badaczy jest bezcenna.

Takie drobne monety były w XVII wieku powszechnie używane w codziennych transakcjach. Dziś stanowią ważne źródło wiedzy o życiu i gospodarce tamtych czasów.

Archeolodzy: nawet najmniejsze znaleziska są ważne

Eksperci podkreślają, że nawet niewielkie monety, ważące niespełna 1 gram, mogą rzucić nowe światło na historię obiegu pieniądza na ziemiach polskich.

Każdy taki przedmiot to cenny fragment układanki, który pozwala lepiej zrozumieć, jak wyglądało życie mieszkańców zamku i okolicznych terenów w XVII wieku.

„Historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy” - komentuje na Facebooku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

