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Sensacyjne odkrycie pod parkingiem w Warszawie. Pamiątki po przedwojennej filharmonii

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (14:29)

Podczas prac budowlanych prowadzonych na ulicy Sienkiewicza w Warszawie robotnicy natrafili na niezwykłe znaleziska. Odkryte przedmioty mogą być związane z historią Filharmonii Narodowej - poinformował w środę stołeczny konserwator zabytków.

Sensacyjne odkrycie pod parkingiem w Warszawie. Pamiątki po przedwojennej filharmonii
Fot. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook /materiały udostępnione
  • Podczas prac budowlanych na ulicy Sienkiewicza w Warszawie odkryto fundamenty przedwojennej kamienicy oraz liczne przedmioty codziennego użytku i elementy wyposażenia, które mogą pochodzić z Filharmonii Narodowej.
  • Wśród znalezisk znajdują się unikatowe dzieła sztuki, takie jak plafon sygnowany przez rzeźbiarza Sławomira Celińskiego z 1881 roku oraz metalowy wieniec upamiętniający ważne wydarzenia.
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Odkrycie fundamentów i cennych przedmiotów

Prace prowadzone w miejscu dawnego parkingu przed Filharmonią Narodową ujawniły fundamenty przedwojennej kamienicy. W jej piwnicach odnaleziono liczne przedmioty codziennego użytku oraz elementy wyposażenia, które mogą pochodzić z samej filharmonii. 

Wśród znalezisk są  m.in. części olbrzymich lamp sufitowych, fragmenty okuć i ozdób metalowych, półmiski, brązowa figurka jeźdźca na koniu, a także ceramika, w tym fragmenty dwóch dużych talerzy z portretami Zygmunta III Wazy i Jana Sobieskiego oraz liczne sztućce.

Unikatowe dzieła sztuki i pamiątki

Jednym z najbardziej intrygujących znalezisk jest plafon z męską głową ujętą z profilu. 

Dzieło jest sygnowane przez wybitego rzeźbiarza Sławomira Celińskiego z datą 1881 rok i napisem »Warszawa«. Trudno powiedzieć, czy pochodzi z Filharmonii, bo dzieło jest znacznie wcześniejsze niż powstanie gmachu - podkreślił stołeczny konserwator zabytków.

 

 

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Kolejną ciekawostką jest metalowy wieniec, który w przeszłości służył do upamiętniania ważnych wydarzeń lub nagród. 

Ten pogięty, wydobyty z wykopu, może być jednym z tych uwiecznionych na archiwalnym zdjęciu z wnętrz filharmonii – wyjaśnił konserwator.

Odkrywanie historii Warszawy

Nie jest jednak możliwe jednoznaczne stwierdzenie, które z odnalezionych przedmiotów były wyposażeniem filharmonii, a które należały do mieszkańców kamienicy, ukryte w piwnicy przed wojennym zniszczeniem. Prace archeologiczne w tym miejscu są jednak nieocenionym źródłem wiedzy o historii miasta.

Przez cały czas budujemy Nowe Centrum Warszawy, ale w takich miejscach jak tu, przy filharmonii, musimy przeprowadzić prace archeologiczne. W ten sposób odkrywamy stare miasto, odkrywamy piwnice, a przy okazji natrafiamy na tak cenne znaleziska – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 

To jest odkrywanie historii miasta, prawdziwej duszy Warszawy, ale wpływa także na tempo prac – dodał.

Prace archeologiczne trwają

Na archeologów czeka jeszcze druga część dawnego parkingu, gdzie mogą pojawić się kolejne odkrycia. Wcześniej, na początku września, podczas przebudowy ulicy Sienkiewicza natrafiono na ważącą ponad pół tony pokrywę dawnej komory. 

Obiekt o wysokości ponad 30 centymetrów i szerokości 150 centymetrów prowadził do komory, która okazała się już pusta, zasypana gruzem po wielu latach zmian w tej części miasta.

Odkrycia te pokazują, jak wiele tajemnic kryje jeszcze warszawska ziemia i jak ważne są prace archeologiczne podczas każdej większej inwestycji w stolicy.

 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: odkrycie archeologiczne
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