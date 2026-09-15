Sensacyjne odkrycie na Mazowszu. Rzadki okaz znaleziony tuż pod powierzchnią ziemi

Rzadki trzewik miecza odkryty na Mazowszu
Podczas legalnych poszukiwań archeologicznych na Mazowszu dokonano wyjątkowego znaleziska. Jak poinformował mazowiecki konserwator zabytków, odkryty przedmiot to trzewik pochwy miecza – metalowe okucie chroniące dolną część pochwy przed uszkodzeniami.
Co ciekawe, obiekt datowany jest na XI wiek, co czyni go niezwykle rzadkim na terenie Polski.
Przedmiot niemal na powierzchni ziemi
Największym zaskoczeniem dla badaczy okazało się położenie znaleziska. Trzewik znajdował się bardzo płytko, praktycznie na powierzchni gruntu. Mimo to, jak podkreśla konserwator, „zachował się w bardzo dobrym stanie, co po tysiącu lat spędzonych w ziemi jest okolicznością wyjątkową i niezwykle cenną z punktu widzenia badań naukowych”.
Nowe światło rzucone na wczesnośredniowieczną Polskę
Eksperci zwracają uwagę, że tego typu znaleziska są niezwykle cenne dla nauki. Pozwalają lepiej poznać uzbrojenie i kulturę materialną wczesnośredniowiecznej Polski.
Co więcej, podobne trzewiki pochwy miecza typu III są najczęściej odkrywane na terenach dzisiejszej Litwy, Łotwy oraz dawnej Rusi.
„Trzewiki pochew mieczy typu III należą do rzadkich elementów uzbrojenia wczesnośredniowiecznego odkrywanych na terenie Polski. Zdecydowana większość znanych egzemplarzy pochodzi z obszaru dzisiejszej Litwy, Łotwy oraz terenów dawnej Rusi, dlatego każdy nowy okaz odnaleziony na ziemiach polskich ma dużą wartość poznawczą” – napisało w mediach społecznościowych stowarzyszenie detektorystów „Zły Szeląg”.
Czym jest trzewik pochwy miecza?
Trzewik to dolne okucie pochwy miecza lub sztyletu, które znajduje się na końcu pochwy. Jego zadaniem jest ochrona spodu pochwy przed uszkodzeniami, a także zapewnienie stabilności i estetycznego wykończenia całej konstrukcji.