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Samolot wystartuje z Modlina, kontroler będzie w Warszawie. Pierwsze takie rozwiązanie w Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (15:20)

Lotnisko Warszawa-Modlin jako pierwsze w Polsce zyska zdalną wieżę kontroli ruchu lotniczego. Nowoczesny system ma zostać uruchomiony operacyjnie w połowie 2028 roku i przynieść rewolucję w zarządzaniu bezpieczeństwem oraz infrastrukturą portu.

Samolot wystartuje z Modlina, kontroler będzie w Warszawie. Pierwsze takie rozwiązanie w Polsce
Lotnisko Warszawa - Modlin /Shutterstock
  • Lotnisko Warszawa-Modlin jako pierwsze w Polsce wprowadzi zdalną wieżę kontroli ruchu lotniczego.
  • System będzie wykorzystywał zaawansowane kamery na 40-metrowym maszcie.
  • Czy dokładnie jest zdalna wieża kontroli ruchu lotniczego?
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła, że na lotnisku Warszawa-Modlin powstanie pierwsza w kraju zdalna wieża kontroli ruchu lotniczego. To innowacyjne rozwiązanie ma nie tylko zwiększyć poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych, ale również umożliwić kontrolerom podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji w czasie rzeczywistym.

Nowa wieża będzie wykorzystywać zaawansowany system kamer zamontowanych na 40-metrowym maszcie. Dzięki integracji obrazu z wielu źródeł, kontrolerzy otrzymają panoramiczny, cyfrowy podgląd sytuacji na lotnisku i w jego otoczeniu. Technologia pozwoli na powiększanie obrazu, automatyczne śledzenie poruszających się obiektów oraz skuteczną obserwację pola manewrowego nawet przy ograniczonej widoczności. System zostanie wyposażony także w kamery na podczerwień, co umożliwi monitorowanie lotniska po zmroku.

Obraz z kamer będzie przesyłany do centrum operacyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie. To właśnie tam kontrolerzy będą zarządzać ruchem lotniczym, rezygnując z dotychczasowej obecności w tradycyjnej wieży na terenie lotniska w Modlinie.

Plany na przyszłość

Projekt zdalnej wieży został przygotowany z myślą o dalszym rozwoju portu lotniczego. Umieszczenie kamer w centralnej części lotniska pozwoli na rozbudowę infrastruktury bez ryzyka ograniczenia widoczności pola manewrowego. 

Zastosowanie nowoczesnej technologii przyniesie również wymierne korzyści ekonomiczne. Rezygnacja z budowy klasycznej wieży kontroli ruchu lotniczego pozwoli na znaczące oszczędności inwestycyjne, a także ograniczy przyszłe wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynku.

Operacyjne uruchomienie zdalnej wieży kontroli w Modlinie planowane jest na połowę 2028 roku. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: lotnisko
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