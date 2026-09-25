„Sabotaż, przestępstwo terrorystyczne, rosyjskie służby”. Jest śledztwo PK ws. pożaru stacji Starlinków

RMF24

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zakładają, że doszło do podpalenia i badają sprawę pod kątem aktu sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

W nocy z 23 na 24 wrzesnia br. doszlo do pozaru stacji bazowej systemu lacznosci satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej k. Grojca. Fot. Paweł Wodzyński

W nocy z 23 na 24 wrzesnia br. doszlo do pozaru stacji bazowej systemu lacznosci satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej k. Grojca. Fot. Paweł Wodzyński / East News

Prokuratura podejrzewa, że sprawcy mogli działać na polecenie rosyjskich służb. Celem miało być zakłócenie działania łączności Starlink w Polsce i innych krajach Europy środkowo-wschodniej.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pożar był wynikiem podpalenia.

Postępowanie jest prowadzone w sprawie. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów – zastrzegł prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegaturze w Radomiu oraz Centralnemu Biuru Śledczemu Policji Zarządowi w Radomiu.

Pożar stacji Starlinków

Pożar stacji w Woli Krobowskiej na Mazowszu wybuchł w środę wieczorem. Na miejscu pracowały 3 zastępy strażaków. Nikt nie został poszkodowany.

Na terenie stacji bazowej znajduje się kilkanaście białych anten w kształcie kul o średnicy ok. 2 metrów. Teren jest otoczony blaszanym płotem.

Spółka Exatel poinformowała, że świadczy usługi poddzierżawy gruntu na terenie miejscowości Wola Krobowska i dostarcza tam usługę transmisji danych. Nie posiada tam własnej infrastruktury naziemnej ani satelitarnej na tym terenie.

„Żadna infrastruktura Exatel w wyniku tych działań nie została zniszczona, a zaistniałe zdarzenie nie miało wpływu na bieżące funkcjonowanie usług i bezpieczeństwo sieci Exatel - przekazała firma.

Kilkaset metrów od uszkodzonej stacji znajduje się wojskowe Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.