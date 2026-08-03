Rusza duży remont w centrum Warszawy. Co powinni wiedzieć kierowcy?

RMF24

Dzisiaj ruszają prace remontowe na wiadukcie Alei Niepodległości nad Trasą Łazienkowską w Warszawie. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu i zmiany organizacji jazdy w rejonie Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowe utrudnienia czekają od dzisiaj kierowców w centrum Warszawy.

Drogowcy rozpoczynają remont wiaduktu alei Niepodległości przy Głównym Urzędzie Statystycznym.

Prace mają potrwać cztery tygodnie i skończą się na początku września.

Co powinni wiedzieć kierowcy?

Zwężenia jezdni: Pod wiaduktem Trasy Łazienkowskiej jezdnie będą stopniowo zwężane, a drogowcy będą zamykać po jednym pasie ruchu na każdej jezdni.

Etapowanie prac: W pierwszej kolejności zamknięte zostaną lewe pasy każdej jezdni, w następnych etapach środkowe, a na samym końcu prawe.

Prace nocne: W godzinach od 22:00 do 6:00 rano wprowadzane będą większe ograniczenia – kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu, ponieważ zamykane będą pasy prawy i środkowy.

Przypomnijmy, że w piątek rozpoczął się także kolejny etap remontu ulic Zajączka i Krajewskiego na Żoliborzu. Drogowcy zamknęli obie ulice. Kierowcy pojadą po nowej nawierzchni na początku września.

