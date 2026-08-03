Rusza duży remont w centrum Warszawy. Co powinni wiedzieć kierowcy?

Nowe utrudnienia czekają od dzisiaj kierowców w centrum Warszawy.
Drogowcy rozpoczynają remont wiaduktu alei Niepodległości przy Głównym Urzędzie Statystycznym.
Prace mają potrwać cztery tygodnie i skończą się na początku września.
Co powinni wiedzieć kierowcy?
Zwężenia jezdni: Pod wiaduktem Trasy Łazienkowskiej jezdnie będą stopniowo zwężane, a drogowcy będą zamykać po jednym pasie ruchu na każdej jezdni.
Etapowanie prac: W pierwszej kolejności zamknięte zostaną lewe pasy każdej jezdni, w następnych etapach środkowe, a na samym końcu prawe.
Prace nocne: W godzinach od 22:00 do 6:00 rano wprowadzane będą większe ograniczenia – kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu, ponieważ zamykane będą pasy prawy i środkowy.
Przypomnijmy, że w piątek rozpoczął się także kolejny etap remontu ulic Zajączka i Krajewskiego na Żoliborzu. Drogowcy zamknęli obie ulice. Kierowcy pojadą po nowej nawierzchni na początku września.