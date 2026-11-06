Rozpoznajesz te kobiety? Poszukują ich kryminalni z Warszawy

RMF24

Policja opublikowała wizerunki oraz rysopisy dwóch kobiet i zaapelowała o kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na ich temat. 6 lutego na terenie Centrum Handlowego Galeria Wileńska w Warszawie naruszyły one nietykalność cielesną obywatelki Ukrainy z powodu jej przynależności narodowościowej. Oprócz tego dokonały „publicznego znieważenia słowami powszechnie uznawanymi za wulgarne i obelżywe”.

W stolicy dwie kobiety obraziły obywatelkę Ukrainy i naruszyły jej nietykalność cielesną z powodu jej przynależności narodowościowej. Do zdarzenia doszło 6 lutego na terenie Centrum Handlowego Galeria Wileńska. Policji nie udało się jeszcze ich namierzyć, dlatego teraz opublikowała zdjęcie z monitoringu, na którym są widoczne i prosi o pomoc w identfikacji kobiet.

Osoby, które rozpoznają kobiety proszone są o kontakt z tutejszą jednostką - telefon oficera dyżurnego: 47 72 36 802, e-mail: dyzurny.kolejowy@ksp.policja.gov.pl - apeluje policja.

Pierwsza kobieta ma ok. 30 lat, 170 cm wzrostu, długie, ciemne, proste włosy. Druga kobieta jest w wieku około 40-50 lat, ma 165 cm wzrostu, blond włosy oraz okulary korekcyjne.

Zdj. Wydział Kryminalny KKP w Warszawie / Policja

Postępowanie prowadzi Wydział Kryminalny Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie.