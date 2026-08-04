Rolnik znalazł drona na polu. Wiemy, co to za maszyna

RMF24

Wstępne ustalenia służb są takie, że dron znaleziony na polu w mazowieckiej Głupiance nie jest maszyną wojskową - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Na szczątki bezzałogowca rolnik natrafił w niedzielę.

W niedzielę po południu, podczas prac polowych w Głupiance (pow. otwocki, woj. mazowieckie), rolnik zauważył obiekt przypominający bezzałogowy statek powietrzny. O sprawie informował m.in. „Przegląd Otwocki”.

Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wynika, że znaleziony w Głupiance dron to cywilna maszyna, nad którą operator utracił kontrolę. Urządzenie ma cylindryczny kształt, około 50 centymetrów długości, posiada elementy sterów oraz oderwane śmigło.

Na miejsce wezwano policjantów, teren zabezpieczali strażacy. W pierwszej kolejności zbadano to znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego - nie stwierdzono, by takowe stwarzał. Obiekt został zabezpieczony, trwa ustalanie, do kogo należał.

O szczątkach maszyny - zgodnie z procedurami - poinformowano Żandarmerię Wojskową, a także między innymi Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.