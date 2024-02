Uczestnicy marszu gwiaździstego w stolicy dotarli przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej byli przed Sejmem, gdzie przedstawiciele protestujących rolników spotkali się marszałkiem Szymonem Hołownią. Rolnicy domagają się ograniczenia importu towarów rolnych z Ukrainy i wycofania się polskiego rządu z unijnego Zielonego Ładu. Zarówno w stolicy jak i w całym województwie mazowieckim są utrudnienia na drogach. Szczegóły w naszej relacji!

Jeszcze przez co najmniej godzinę przez protest rolników potrwają utrudnienia w centrum Warszawy. O szczegółach mówi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz:

Tak wygląda dzisiejszy protest rolników w stolicy.

W ciągu kilku tygodni w Sejmie może zacząć pracę okrągły stół, przy którym zasiądą politycy, eksperci, rolnicy, przetwórcy i przedstawiciele rynku - przekazał marszałek Szymon Hołownia po spotkaniu z przedstawicielami protestujących rolników.



Jak zaznaczył Szymon Hołownia - działalność okrągłego stołu byłaby obliczona na miesiące.

Po rozmowach z marszałkiem Sejmu rolnicy przemaszerują przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W Warszawie protestują rolnicy z różnych stron Polski - wśród nich są producenci rolni z gminy Sędziejowice (pow. łaski, woj. łódzki).

Zakończyło się spotkanie Szymona Hołowni z rolnikami.

Według Hołowni "wszystkie te rzeczy, które kładzione są na stole - jeżeli tylko obie strony będą chciały - będą do załatwienia i będą do przeprocedowania". Bo - jak zaznaczył na początku spotkania marszałek Sejmu - "nikomu nie chodziło dzisiaj - mam wrażenie - o to, żeby doprowadzić polskie bezpieczeństwo żywnościowe i polskich rolników do upadku".

Zdaniem Hołowni "z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że nie wszystko idzie tak, jak powinno iść, skoro wzburzenie i skoro ten gniew i ta sytuacja, którą wyrażacie dzisiaj na tym proteście dojrzała do tego momentu, że zamiast być ze swoimi rodzinami i zamiast być w swoich gospodarstwach, zajmować się prowadzeniem swoich gospodarstw musicie przyjeżdżać do Warszawy i walczyć o to, co jest dla was ważne".

Sejm jest miejscem, w którym rozmawiamy i podejmujemy decyzje. Nie na wszystko mamy wpływ, bo nie jesteśmy rządem. Natomiast dzisiaj bardzo zależało mi na tym, żeby na tym spotkaniu był obecny szef komisji rolnictwa pan poseł Mirosław Maliszewski, jest też wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, wiem, że ma odezwać się do nas z Brukseli pan minister rolnictwa Czesław Siekierski, przekazując jakieś informacje, na co liczę - podkreślił marszałek.

"Rozumiem, że to jest początek rozmowy i że ta rozmowa będzie trwać dla dobra waszego i dla dobra naszego" - zauważył. Zwrócił się również do rolników słowami: Wy macie swoją robotę, którą powinniście się zająć, a my mamy rzeczy, które powinny zostać zrobione. To trzeba jak najszybciej rozwiązać i jak najszybciej doprowadzić do tego, że będziemy zajmować się tym wszystkim, czym powinniśmy się zająć.

Przedstawiciel protestujących rolników mówił z kolei, że głęboko wierzy w to, że marszałek Hołownia - jako druga osoba w państwie - wstawi się za rolnikami i zrobi wszystko, by ich postulaty zostały jak najszybciej spełnione. W niektórych kwestiach to parlament będzie się zajmował tymi problemami, które są dzisiaj dla nas zagrożeniem. A mianowicie są zakusy dotyczą likwidacji zwierząt w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt futerkowych. I tutaj będziemy chcieli liczyć na pomoc pana marszałka, na wsparcie - podkreślił.

Jest nam bardzo przykro, że premier nie spotkał się z tak dużą delegacją. 50 tys. rolników przyjechało do Warszawy i niestety nie znalazł dla nas czasu. Nie jest nam do końca z tym dobrze - mówił jeden z rolników. Premier Donald Tusk przebywa dziś w Pradze na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej.