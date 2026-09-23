Rodzinny koszmar na Mazowszu. Sprawa wyszła na jaw po latach

RMF24

Warszawscy policjanci zatrzymali 36-latka, który odpowie za znęcanie się nad swoją córką. Miał też wykorzystać ją seksualnie. Sprawa wyszła na jaw po dekadzie. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

36-latek został zatrzymany w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Policjanci zabezpieczyli dwa telefony komórkowe i twardy dysk, na których, jak wynika ze wstępnych oględzin, znajdują się treści pornograficzne z udziałem dzieci - relacjonuje asp. Jakub Pacyniak z warszawskiej policji.

Policja i prokuratura ustaliły, że ok. 10 lat temu mężczyzna znęcał się nad swoją córką, która miała wtedy kilka lat. Miał też wykorzystać ją seksualnie.

36-latek usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na swój wiek oraz seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

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