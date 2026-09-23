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Rodzinny koszmar na Mazowszu. Sprawa wyszła na jaw po latach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (08:15)

Warszawscy policjanci zatrzymali 36-latka, który odpowie za znęcanie się nad swoją córką. Miał też wykorzystać ją seksualnie. Sprawa wyszła na jaw po dekadzie. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

Rodzinny koszmar na Mazowszu. Sprawa wyszła na jaw po latach
Zdj. ilustracyjne (fot. Photoshot/Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye) /PAP/EPA

36-latek został zatrzymany w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Policjanci zabezpieczyli dwa telefony komórkowe i twardy dysk, na których, jak wynika ze wstępnych oględzin, znajdują się treści pornograficzne z udziałem dzieci - relacjonuje asp. Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. 

Policja i prokuratura ustaliły, że ok. 10 lat temu mężczyzna znęcał się nad swoją córką, która miała wtedy kilka lat. Miał też wykorzystać ją seksualnie.

36-latek usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na swój wiek oraz seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. 

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

  • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
  • 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
  • 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  • 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Źródło: RMF24
Tagi: przemoc
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