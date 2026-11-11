Racą w policjantkę. Policja podała dane ws. zatrzymanych 11 listopada

Policjanci zabezpieczający centrum miasta, w rejonach organizowanych zgromadzeń, zatrzymali według stanu na godzinę 20 łącznie ponad 60 osób, w tym 41 posiadających narkotyki oraz 6 osób poszukiwanych. Ujawniono również 4 osoby, które naruszyły przepisy ustawy Prawo lotnicze (chodzi o zakaz lotów dronami).
Wiśniewski podczas briefingu dodał, że pomimo zakazu wydanego przez wojewodę przy 86 osobach znaleziono różnego rodzaju środki pirotechniczne. Policjanci zabezpieczyli ponad 450 sztuk takich wyrobów.
Racą w policjantkę
Podczas Marszu Niepodległości zatrzymano mężczyznę, który rzucił racą w policjantkę biorącą udział w zabezpieczeniu manifestacji.
Funkcjonariusze interweniowali również wobec kobiety, która groziła spowodowaniem zagrożenia dla uczestników Marszu. Policjanci działający po cywilnemu wyprowadzili ją spośród innych osób. Została przewieziona do jednostki policji.
W Warszawie było bezpiecznie
Rzecznik KSP podkreślił, że niezależnie od tego w stolicy było bezpiecznie. Dodał, że to nie koniec pracy policjantów, którzy nadal będą czuwali nad bezpieczeństwem.
Także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie.
Obchody przebiegły bezpiecznie
W całym kraju obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegły bezpiecznie - poinformował w środę rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek.
Nie odnotowaliśmy żadnych poważnych incydentów, które byłyby jakimkolwiek zagrożeniem dla życia i zdrowia osób - dodał, zastrzegając, że to jeszcze nie koniec policyjnych działań.
Służby w gotowości po zamachu w Krakowie
W związku z sobotnim zamachem w Krakowie, gdzie podczas strzelaniny na rynku zginęło sześć osób, szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewniał w niedzielę, że służby i policja są przygotowane, aby zapewnić wszystkim zgromadzeniom 11 listopada bezpieczeństwo, także Marszowi Niepodległości. Polskie miasta wzmocniły środki bezpieczeństwa przed uroczystościami; w stolicy tego dnia obowiązywał zakaz noszenia broni i korzystania z pirotechniki.
Nawiązania do tragicznych wydarzeń z Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego były widocznymi akcentami tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Do poświęcenia policjantów, lekarzy oraz mieszkańców Krakowa udzielających pomocy ofiarom zamachu w przemówieniach nawiązali zarówno prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.