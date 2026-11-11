Racą w policjantkę. Policja podała dane ws. zatrzymanych 11 listopada

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Podczas Narodowego Święta Niepodległości zatrzymano w Warszawie ponad 60 osób, a przy 86 znaleziono środki pirotechniczne - poinformował w środę rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski. Policja uznaje, że niezależnie od tego w stolicy 11 listopada było bezpiecznie.

Policjanci zabezpieczający centrum miasta, w rejonach organizowanych zgromadzeń, zatrzymali według stanu na godzinę 20 łącznie ponad 60 osób, w tym 41 posiadających narkotyki oraz 6 osób poszukiwanych. Ujawniono również 4 osoby, które naruszyły przepisy ustawy Prawo lotnicze (chodzi o zakaz lotów dronami).

Wiśniewski podczas briefingu dodał, że pomimo zakazu wydanego przez wojewodę przy 86 osobach znaleziono różnego rodzaju środki pirotechniczne. Policjanci zabezpieczyli ponad 450 sztuk takich wyrobów.

Ile osób szło w Marszu Niepodległości w Warszawie? Są pierwsze dane Nawet 250 tysięcy osób - tyle miała wynieść frekwencja w tegorocznym Marszu Niepodległości według szacunków stołecznych służb. Organizatorzy przekazali z kolei w mediach społecznościowych, że uczestników "mógł być nawet milion".

Racą w policjantkę

Podczas Marszu Niepodległości zatrzymano mężczyznę, który rzucił racą w policjantkę biorącą udział w zabezpieczeniu manifestacji.

Funkcjonariusze interweniowali również wobec kobiety, która groziła spowodowaniem zagrożenia dla uczestników Marszu. Policjanci działający po cywilnemu wyprowadzili ją spośród innych osób. Została przewieziona do jednostki policji.

W Warszawie było bezpiecznie

Rzecznik KSP podkreślił, że niezależnie od tego w stolicy było bezpiecznie. Dodał, że to nie koniec pracy policjantów, którzy nadal będą czuwali nad bezpieczeństwem.

Także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie.

Marsz Niepodległości w Warszawie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego W środę przez Warszawę tradycyjnie stałą trasą od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego przejdzie Marsz Niepodległości. Prezydent Karol Nawrocki kilka dni temu poinformował, że „jak co roku”…

Obchody przebiegły bezpiecznie

W całym kraju obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegły bezpiecznie - poinformował w środę rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek.

Nie odnotowaliśmy żadnych poważnych incydentów, które byłyby jakimkolwiek zagrożeniem dla życia i zdrowia osób - dodał, zastrzegając, że to jeszcze nie koniec policyjnych działań.

Służby w gotowości po zamachu w Krakowie

W związku z sobotnim zamachem w Krakowie, gdzie podczas strzelaniny na rynku zginęło sześć osób, szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewniał w niedzielę, że służby i policja są przygotowane, aby zapewnić wszystkim zgromadzeniom 11 listopada bezpieczeństwo, także Marszowi Niepodległości. Polskie miasta wzmocniły środki bezpieczeństwa przed uroczystościami; w stolicy tego dnia obowiązywał zakaz noszenia broni i korzystania z pirotechniki.

Nawiązania do tragicznych wydarzeń z Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego były widocznymi akcentami tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Do poświęcenia policjantów, lekarzy oraz mieszkańców Krakowa udzielających pomocy ofiarom zamachu w przemówieniach nawiązali zarówno prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.