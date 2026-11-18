RMF24

Ponad 3 tysiące cudzoziemców mogło skorzystać z usług zorganizowanej grupy, która pomagała im uzyskać zezwolenia na pobyt w Polsce na podstawie fikcyjnych dokumentów finansowych. Służby zatrzymały siedem osób, w tym podejrzanego o kierowanie procederem 35-letniego obywatela Niemiec pochodzenia kazachskiego.

Grupa działała od 2022 do 2025 roku i skupiała obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji oraz Niemiec. Ich zadaniem było organizowanie dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych, wymaganych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce – najczęściej w celu podjęcia studiów.

Fot. Straż graniczna / materiały udostępnione

Cały mechanizm opierał się na czasowym przelewaniu pieniędzy pomiędzy rachunkami bankowymi członków grupy i osób korzystających z ich usług. Po zaksięgowaniu środków na koncie cudzoziemiec otrzymywał z banku zaświadczenie o stanie konta, które następnie przedstawiał w urzędzie jako dowód posiadania środków na utrzymanie. Po otrzymaniu dokumentu pieniądze były wypłacane lub przelewane dalej, by przygotować kolejne zaświadczenie dla następnej osoby. W praktyce te same środki były wykorzystywane wielokrotnie.

Ile kosztowała taka „pomoc”?

Za zorganizowanie takiej usługi członkowie grupy pobierali od 200 do 800 złotych. Dzięki temu wielu cudzoziemców mogło uzyskać zezwolenie na pobyt, mimo że nie dysponowali realnymi środkami na utrzymanie w Polsce.

Według szacunków służb, z tego mechanizmu mogło skorzystać blisko 3 tysiące osób – głównie studentów z krajów takich jak Białoruś, Turcja, Kazachstan, Uzbekistan, Indie, Nigeria, Maroko, Egipt, Ghana, Kenia, Etiopia, Pakistan, Indonezja czy Rwanda.

Fot. Straż graniczna / materiały udostępnione

Zatrzymania i zabezpieczone dowody

Zatrzymań dokonano na terenie województwa mazowieckiego. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli telefony, laptopy, dokumentację oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości około 40 tysięcy złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar.

Czterem osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania nią. Pozostałym trzem przedstawiono zarzuty pomocy w procederze. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym i innymi środkami zapobiegawczymi.

Fot. Straż graniczna / materiały udostępnione